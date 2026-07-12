快訊

挪威魔人哈蘭德世足賽爆紅！車庫收藏全球限量頂級超跑 一字排開有夠華麗

分科測驗明登場！歷年最大宗違規曝 首度實施電子、金屬探測

日職／林安可連續兩天開轟！ 首打席就敲2分砲

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／林安可連續兩天開轟！ 首打席就敲2分砲

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
林安可。 DAZNTaiwan畫面提供(資料照)
林安可。 DAZNTaiwan畫面提供(資料照)

2026世足賽

西武獅隊台灣外野手林安可連兩天開跑！昨天對上火腿隊暌違77天開轟，今天繼續先發西武先發第5棒、左外野手，首打席再掃出右外野方向的2分全壘打，日職生涯首次連續兩天炸裂。

林安可昨天在對上火腿之戰，擔任先發第3棒、左外野手，5局上砲轟明星左投山崎福也，敲出本季第3轟、2分砲，是他繼4月25日再敲全壘打，單場繳出雙安表現。

今天林安可在北海道Es Con Field繼續先發上陣，棒次調整至第5棒，首打席在球隊1：0領先、一壘有人時上場，掌握火腿先發投手福島蓮一顆148公里的速球，把球掃向右外野方向，飛過全壘打標竿，轉播畫面第一時間就秀出全壘打動畫，但裁判舉雙手示意是界外球，林安可也疑惑地停下跑壘腳步。

然而經重播輔助判決檢視，確認球在飛過全壘打標竿內側，形成一發3分全壘打，林安可連續兩天開轟，也先替西武隊打下3：0領先。

林安可 日職 西武

延伸閱讀

日職／林安可雙安、暌違77天開轟 本季第3轟敲回西武所有分數

日職／林安可第3轟炸裂！ 棒打山崎福也敲大號2分彈

MiLB／柯敬賢1A連2天開轟 龍仔3A敲5安打也開轟

MLB／打的、點的都安打 鄭宗哲連3戰敲雙安打擊率衝破3成

相關新聞

世足賽／阿根廷延長賽3比1淘汰瑞士闖4強 梅西沒進球神紀錄中斷

衛冕軍阿根廷今天8強壓軸戰登場，開賽第10分鐘就靠麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）頭錘破網，但瑞士下半場扳平戰局，雙方激戰到延長賽，阿根廷靠阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）第112分鐘遠射破門，補時階段馬丁尼茲（Lautaro Martínez）再補刀，聯手以3：1淘汰瑞士，下戰將和英格蘭爭決賽門票。

日職／林安可連續兩天開轟！ 首打席就敲2分砲

西武獅隊台灣外野手林安可連兩天開跑！昨天對上火腿隊暌違77天開轟，今天繼續先發西武先發第5棒、左外野手，首打席再掃出右外野方向的2分全壘打，日職生涯首次連續兩天炸裂。

世足賽／貝林漢梅開二度、哈蘭德沒進球 英格蘭2：1退挪威闖4強

英格蘭和挪威今天上演8強焦點對決，挪威「進攻機器」哈蘭德（Erling Haaland）沒有太多觸球機會，英格蘭當家球星貝林漢（Jude Bellingham）則是上演「梅開二度」演出，助隊從1球落後下逆轉勝，以2：1終結挪威驚奇之旅，挺進最終4強。

MLB／李灝宇對費城人強投敲雙安 老虎10安只拿2分中斷6連勝

李灝宇面對費城人隊強投桑契斯（Cristopher Sánchez）有強勢表現，今天貢獻雙安，但所屬的老虎隊全場10安打只進帳2分，終場以2：4不敵費城人，結束6連勝。

MLB／鄭宗哲選保送推進連4場上壘 唯一打數滿壘吞K

紅襪隊今天以4：0擊敗大都會隊，推進8連勝，台灣好手鄭宗哲先發出賽，1打數沒有安打、靠1次保送上壘，中斷連3場敲安，但推進連4場上壘。

世足賽／全家總動員！貝克漢激動揮拳慶祝英格蘭晉級4強

去年獲國王查爾斯三世冊封「爵士」的英格蘭足球傳奇貝克漢（David Beckham），今天和妻子維多利亞帶著子女一同見證英格蘭以2：1逆轉挪威，晉級2026美加墨世界盃最終4強，不過鬧翻的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）再度缺席。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。