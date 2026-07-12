日職／林安可連續兩天開轟！ 首打席就敲2分砲

西武獅隊台灣外野手林安可連兩天開跑！昨天對上火腿隊暌違77天開轟，今天繼續先發西武先發第5棒、左外野手，首打席再掃出右外野方向的2分全壘打，日職生涯首次連續兩天炸裂。

林安可昨天在對上火腿之戰，擔任先發第3棒、左外野手，5局上砲轟明星左投山崎福也，敲出本季第3轟、2分砲，是他繼4月25日再敲全壘打，單場繳出雙安表現。

今天林安可在北海道Es Con Field繼續先發上陣，棒次調整至第5棒，首打席在球隊1：0領先、一壘有人時上場，掌握火腿先發投手福島蓮一顆148公里的速球，把球掃向右外野方向，飛過全壘打標竿，轉播畫面第一時間就秀出全壘打動畫，但裁判舉雙手示意是界外球，林安可也疑惑地停下跑壘腳步。

然而經重播輔助判決檢視，確認球在飛過全壘打標竿內側，形成一發3分全壘打，林安可連續兩天開轟，也先替西武隊打下3：0領先。