棒球／黑田博樹與郭泓志相見歡 7/12替四國棒球賽開球

日本傳奇投手黑田博樹受邀來台參與「中國信託2026年四國菁英棒球對抗賽」，昨天舉辦棒球訓練營，也跟昔日老戰友郭泓志相見歡，並將於12日替賽事開球。

首屆四國菁英棒球對抗賽在台中洲際棒球場舉行，邀請傳奇投手黑田博樹來台，昨天先舉行棒球訓練營，邀請台中市德芙蘭國小、南投縣新街國小、雲林縣馬光國小的棒球隊小球員共同參與。

活動中，黑田博樹除了親自示範投球技巧，也分享自身訓練經驗與棒球觀念，透過互動交流鼓勵小朋友勇於挑戰自我，並將多年職業生涯累積的經驗化為最直接的教學，讓基層球員近距離向國際級傳奇球星學習，留下難忘回憶。

黑田博樹過去效力美國職棒洛杉磯道奇隊時期，與台灣投手郭泓志建立深厚交情，郭泓志結束東部棒球公益活動後，昨天也特別到台中與黑田博樹相見歡，近15年沒見面，兩人碰面先開心熱情擁抱，郭泓志也準備了伴手禮、關心彼此近況。

原訂今天舉行棒球分享會，黑田博樹計畫分享踏入棒球的契機，以及從日本職棒、美國職棒一路走向生涯200勝的心路歷程，希望透過自身經驗鼓勵更多年輕球員追逐夢想。但受颱風影響，分享會改採預錄方式進行，內容將於錄製完成後提供高中棒球選手觀看。

四國菁英棒球對抗賽原訂今天開打，黑田博樹擔任台灣與日本比賽開球嘉賓，受到颱風影響，11日兩場賽事都延後，黑田博樹也特別延後返日。改於12日替午場賽事日本與韓國隊比賽開球，台灣隊12日則將於晚間6時30分迎戰美國隊。