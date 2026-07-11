日職／林安可雙安、暌違77天開轟 本季第3轟敲回西武所有分數

西武獅隊台灣外野手林安可今天先發出戰火腿隊，擔任第3棒、左外野手，單場再敲雙安包括個人本季第3轟，暌違77天再敲全壘打，轟回西武所有分數，但西武先發投手高橋光成單場也挨2轟失7分，終場西武以2：8不敵火腿。

林安可在5月底因打擊低潮被降二軍調整，6月30日重返一軍，之後在7日對上樂天金鷲隊之戰繳出雙安表現，相隔兩戰之後，今天再次先發上陣，在火腿主場北海道Es Con Field客場出賽。

林安可今天面對火腿明星左投山崎福也，1局上首打席抓第1球就揮出右外野方向的安打，是西武全場首安。3局上第二打席則是在2出局一、二壘有人時上場，抓變速球擊成投手方向滾地球出局。

西武先發投手高橋光成前3局就失4分，讓球隊陷入4落後。5局上西武在2出局後由龍澤夏央敲出安打，林安可接著上場，在球數2好2壞時，掌握山崎福也一顆118公里的變速球，把球轟上右外野第二層看台，形成大號2分砲，幫西武追成2：4。

林安可這一轟擊球初速165.1公里、飛行距離120.1公尺、仰角31度，是他本季第3發全壘打，繼4月25日對上樂天金鷲敲2分砲後，暌違77天再開轟，但西武之後沒再有分數進帳。

火腿打線則在5局下持續追加分數，宮崎一樹、水野達稀「背靠背」開轟，單局從高橋光成手中追加3分，將比數拉開為7：2。且火腿隨後在第7局又添1分。

林安可今天4打數敲出2支安打，包括一發全壘打，另在7局下面對火腿牛棚左投堀瑞輝遭到三振，目前打擊率2成06。

此戰高橋光成僅投4.1局，被揮出8支安打（2轟），失7分都是自責分，承擔敗投；火腿山崎福也則是投5局用69球退場，被擊出7支安打，因林安可的全壘打失2分，仍拿下勝投。