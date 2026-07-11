成棒／四國菁英棒球賽中華隊12日首戰美國 左投李聖韓先發

2026年四國菁英棒球對抗賽原訂今天開打，受颱風影響賽程，中華隊明天首戰將迎戰美國隊，預計派出20歲準職棒左投手李聖韓先發。

首屆四國菁英棒球對抗賽原訂11日開打，中華隊首戰的對手為日本，受到颱風巴威影響賽程，台日戰挪至14日舉行，台灣明天首戰將於晚間6時30分與美國隊在台中洲際棒球場交手，午場比賽日本與韓國比賽於12時30分開打。

台灣此次以U23世界盃觀察球員名單為主體組隊參賽，中職支援6名現役球員為吳承皓、曾聖安、張趙紘、何品室融、蔡琞傑和許庭綸，另也選入今年選秀獲指名的球員包括陳趙羿勳、李崧睿、顏承恩、黃玠瀚、李聖韓和白井雄登，總教練為湯登凱。

台灣明天首戰與美國隊交手，預計派出身高185公分的左投李聖韓先發，最快球速可達約146公里、球的尾勁好，但控球相對不穩定，高二才正式轉任投手，2024年高中畢業投入選秀沒獲得球隊青睞，今年再度投入選秀，在第7輪獲得富邦悍將指名。

此次賽事獲得國際轉播平台高度重視，美國將由MLB.com全程轉播賽事，日本則由J SPORTS、SportsNAVI 完整播出比賽，讓全球球迷都能同步關注四國菁英對決。國際轉播平台全面投入，不僅代表國際棒壇高度肯定四國菁英棒球對抗賽的發展潛力，也凸顯參賽球員備受職棒球團及球探關注，這項賽事未來可望成為世界棒壇觀察新世代頂尖球員的重要舞台。