快訊

男躲美閃兵11年破功得坐牢 法官：服從長官「無腦指揮」要苦的公平

颱風天現場播報出包！正妹記者淡水連線「馬偕銅像誤喊蔣公」 親回應：懊惱到死

巴威颱風來襲！車主不必出門加油 下周國內油價不調漲

聽新聞
0:00 / 0:00

成棒／四國菁英棒球賽中華隊12日首戰美國 左投李聖韓先發

中央社／ 台北11日電
2026年首屆四國菁英棒球對抗賽原訂11日開打，但受颱風影響賽程異動，中華隊12日首戰將交手美國隊。圖為中華隊總教練湯登凱10日出席賽前記者會。 中華民國棒球協會提供
2026年首屆四國菁英棒球對抗賽原訂11日開打，但受颱風影響賽程異動，中華隊12日首戰將交手美國隊。圖為中華隊總教練湯登凱10日出席賽前記者會。 中華民國棒球協會提供

2026年四國菁英棒球對抗賽原訂今天開打，受颱風影響賽程，中華隊明天首戰將迎戰美國隊，預計派出20歲準職棒左投手李聖韓先發。

首屆四國菁英棒球對抗賽原訂11日開打，中華隊首戰的對手為日本，受到颱風巴威影響賽程，台日戰挪至14日舉行，台灣明天首戰將於晚間6時30分與美國隊在台中洲際棒球場交手，午場比賽日本與韓國比賽於12時30分開打。

台灣此次以U23世界盃觀察球員名單為主體組隊參賽，中職支援6名現役球員為吳承皓、曾聖安、張趙紘、何品室融、蔡琞傑和許庭綸，另也選入今年選秀獲指名的球員包括陳趙羿勳、李崧睿、顏承恩、黃玠瀚、李聖韓和白井雄登，總教練為湯登凱。

台灣明天首戰與美國隊交手，預計派出身高185公分的左投李聖韓先發，最快球速可達約146公里、球的尾勁好，但控球相對不穩定，高二才正式轉任投手，2024年高中畢業投入選秀沒獲得球隊青睞，今年再度投入選秀，在第7輪獲得富邦悍將指名。

此次賽事獲得國際轉播平台高度重視，美國將由MLB.com全程轉播賽事，日本則由J SPORTS、SportsNAVI 完整播出比賽，讓全球球迷都能同步關注四國菁英對決。國際轉播平台全面投入，不僅代表國際棒壇高度肯定四國菁英棒球對抗賽的發展潛力，也凸顯參賽球員備受職棒球團及球探關注，這項賽事未來可望成為世界棒壇觀察新世代頂尖球員的重要舞台。

2026世足賽

棒球 美國 美國隊

延伸閱讀

亞運棒球／分組及賽程出爐 中華隊9月21日預賽首戰南韓

亞運棒球／日本24人名單出爐 集結日本社會人菁英拚金牌

亞運棒球／韓媒將台灣視為最大勁敵！也擔心「史上最強日本」

籃球／58連勝「獨孤求敗」！ 美國隊U17輕取塞爾維亞完成8連霸

相關新聞

日職／林安可第3轟炸裂！ 棒打山崎福也敲大號2分彈

西武隊今天在在北海道Es Con Field對上火腿隊，台灣外野手林安可擔任先發左外野手，打第3棒，面對火腿隊左投山崎福也，前3打席就敲2支安打，包括在5局上轟出右外野方向的大號2分砲，暌違超過2個月再開轟，本季第3轟出爐。

亞運棒球／分組及賽程出爐 中華隊9月21日預賽首戰南韓

愛知・名古屋亞運棒球賽事將在9月21日點燃戰火，亞運組委會昨天公布正式預賽分組及賽程，中華隊預賽首戰就要和衛冕軍南韓交鋒，金牌戰則將在27日晚間於豊橋市民球場進行。

成棒／四國菁英棒球賽中華隊12日首戰美國 左投李聖韓先發

2026年四國菁英棒球對抗賽原訂今天開打，受颱風影響賽程，中華隊明天首戰將迎戰美國隊，預計派出20歲準職棒左投手李聖韓先...

亞運棒球／韓媒將台灣視為最大勁敵！也擔心「史上最強日本」

名古屋亞運棒球項目公布分組和賽程，中華隊與南韓、香港和泰國同屬B組，韓媒談到中華隊是最大勁敵，也談到日本隊的威脅不容小覷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。