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日職／林安可第3轟炸裂！ 棒打山崎福也敲大號2分彈

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日職／林安可第3轟炸裂！ 棒打山崎福也敲大號2分彈

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
林安可先發對火腿，前3打席敲出2支安打，並在5局上轟出右外野大號2分砲。截圖自影片
林安可先發對火腿，前3打席敲出2支安打，並在5局上轟出右外野大號2分砲。截圖自影片

西武隊今天在在北海道Es Con Field對上火腿隊，台灣外野手林安可擔任先發左外野手，打第3棒，面對火腿隊左投山崎福也，前3打席就敲2支安打，包括在5局上轟出右外野方向的大號2分砲，暌違超過2個月再開轟，本季第3轟出爐。

林安可今天面對火腿先發上陣，擔任中心棒次，首打席抓山崎福也的第1球就敲出右外野方向的安打，3局上第二打席則在2出局一、二壘有人時上場打擊，敲出投手方向滾地球出局。

5局上林安可在一壘有人時上場，掌握山崎福也一顆118公里的變速球，把球轟上右外野第二層看台，形成一發超大號2分彈，擊球初速165.1公里、飛行距離120.1公尺、仰角31度，幫西武將比數追成2：4。

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林安可 日職 北海道

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