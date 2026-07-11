亞運棒球／韓媒將台灣視為最大勁敵！也擔心「史上最強日本」

名古屋亞運棒球項目公布分組和賽程，中華隊與南韓、香港和泰國同屬B組，韓媒談到中華隊是最大勁敵，也談到日本隊的威脅不容小覷。

南韓將尋求亞運棒球5連霸，由柳志炫領軍，球員包含台灣球迷熟悉的金倒永、文保景和郭彬。南韓和中華、香港、泰國同在B組，9月21日預賽首戰就上演台韓大戰。地主日本與中國大陸、菲律賓及巴勒斯坦被分在A組。

韓媒《ManiaReport》指出，台灣除了韓華鷹隊亞洲外援左投王彥程之外，也大量徵召美國小聯盟潛力新秀，將戰力最大化。最了解南韓打者特性的王彥程加入，對柳志炫來說，無疑是明確的威脅。

報導還提到，南韓隊現在拉起警報，因為外界開始認為，除了原本被視為最大勁敵的台灣之外，擁有地主優勢的日本，也打造出「史上最強陣容」。日本按照慣例在亞運以社會人球員為主，但本屆可說是歷來最高水準，日本社會人棒球兩大強權中，豐田汽車有7人，ENEOS有3人。這些球員已在所屬球隊合作多年，短期賽勝負關鍵是守備和戰術執行能力，日本隊這方面甚至超越一些職業隊。

日本投手也相當具威脅性，陣中有多名球速破150公里且控球精準的投手，這類型投手在一戰定生死的比賽中，相當難攻破，加上日本愛知縣主場球迷一面倒的加油聲勢，也會形成額外壓力。若想完成連霸，不只要跨過王彥程領軍的台灣，更要找到突破口，擊潰擁有地主加成、如齒輪般精密運轉的日本。