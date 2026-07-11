亞運棒球／分組及賽程出爐 中華隊9月21日預賽首戰南韓

愛知・名古屋亞運棒球賽事將在9月21日點燃戰火，亞運組委會昨天公布正式預賽分組及賽程，中華隊預賽首戰就要和衛冕軍南韓交鋒，金牌戰則將在27日晚間於豊橋市民球場進行。

今年愛知・名古屋亞運棒球賽事將在豊橋市民球場及岡崎中央綜合公園棒球場兩地進行，分組及賽程昨天出爐。預賽A組隊伍包括日本、中國、菲律賓及巴勒斯坦；B組則為中華隊、南韓、香港及泰國。

中華隊預賽賽程，21日首戰對上南韓（岡崎），22日午場對上泰國（豊橋），23日晚間與香港交手（豊橋）。24日為休兵日，分組前兩名在25、26日進行超級循環賽，27日午間銅牌戰在岡崎球場進行，金牌戰則在晚間於豊橋球場開打。

上屆杭州亞運棒球賽拿下前三的隊伍，依序為南韓、中華隊及日本，這次依舊是力拚金牌的三大強權。南韓以年輕職業球員組隊，力拚4連霸；中華隊陣容則由旅美、中職及業餘球員組成，挑戰睽違20年的亞運金牌；地主日本隊由社會人隊菁英出擊，力求奪回榮耀。

亞運棒球中華隊賽程（台灣時間）：

9月21日 17：30 vs. 南韓 岡崎球場

9月22日 11：00 vs. 泰國 豊橋球場

9月23日 17：30 vs.香港 豊橋球場

9月24日 休兵日

9月25日-26日 超級循環賽 豊橋、岡崎球場

9月27日 11：00 銅牌戰 岡崎球場

9月27日 17：30 金牌戰 豊橋球場