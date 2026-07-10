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中職／林孝程踢球遭認定故意成再見雙殺 球評：世足看太多了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林孝程右腳踢到球，裁判認定故意妨礙守備，判決雙殺。圖／截圖自轉播畫面
林孝程右腳踢到球，裁判認定故意妨礙守備，判決雙殺。圖／截圖自轉播畫面

2026世足賽

味全龍隊今天以4：7不敵統一獅隊，九局上的反撲原有一出局、一二壘有人機會，卻結束在林孝程的再見妨礙守備，經由慢動作重播出腳踢球畫面，轉播球評黃恩賜看了也虧：「世足賽看太多了」。

第九局面對獅隊終結者鍾允華，劉基鴻遭到三振後，劉俊緯敲二壘打、朱育賢選到保送，一壘換上林孝程代跑，張政禹打向一壘方向的滾地球，林孝程的右腳碰了一下，一壘手林子豪無法處理，這球直接一路滾到外野。

獅隊教頭林岳平為此上場關切，裁判經由重播檢視後，由主審江春緯以麥克風說明，「一壘跑者林孝程故意妨礙守備，所以判決雙殺成立。」

根據棒球規則6.01「妨礙守備、妨礙跑壘與捕手碰撞」條文所述：「依裁判員之判斷，跑壘員明顯地為阻礙野手進行雙殺，故意且刻意觸及擊出球或妨礙正進行處理擊出球之野手時，成為比賽停止球。應宣判跑壘員因妨礙出局，並判擊球

跑壘員因其隊友之妨礙行為而出局，在此情況下跑壘員不得進壘與得分。」林孝程、張政禹因此雙雙出局。

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