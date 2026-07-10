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中職／蘇智傑引爆5分大局逆轉 獅隊豪取對戰龍隊4連勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
蘇智傑第七局滿壘敲清壘二壘打。圖／統一獅隊提供
蘇智傑第七局滿壘敲清壘二壘打。圖／統一獅隊提供

2026世足賽

味全龍隊本周南征之旅陷入1勝難求，今天在七局下牛棚崩盤，遭統一獅隊單局灌進5分逆轉戰局，終場以4：7輸球，龍隊吞下3連敗，對戰獅隊更是已經4連敗。

兩隊都推派洋投先發，獅隊銳力獅5局失2分，龍隊伍鐸以個人近3年最多的102球完成6局投球，被敲3安打、失1分，兩人所失分數都不是責失分，全因前段戰兩隊內野守備輪流失誤。

獅隊三局下的攻勢由邱智呈敲安開啟，王翾祐打向游擊方向被游擊手劉俊緯接殺，但傳一壘想抓離壘的邱智呈卻發生暴傳，反而讓他站上三壘，陳傑憲補上安打幫助獅隊先馳得點。

獅隊守備在四局上「回禮」，朱育賢擊出內野高飛球，三壘手潘傑楷卻讓這球碰到手套後又彈了出來，張政禹二壘打送回這1分，總教練林岳平隨即換下潘傑楷、換上林子豪，龍隊後續靠王順和安打攻下超前分。

龍隊在第六局陳子豪滿壘代打敲安送回2分，一度擴大為4：1領先，但牛棚無法守成，第七局趙璟榮因1安打及2保送釀成一出局、滿壘危機，林子昱接手後先讓許哲晏以高飛犧牲打攻下1分，保送陳傑憲仍是滿壘局面，蘇智傑補上清壘二壘打，朱迦恩安打也繼續補刀，獅隊單局5分逆轉戰局。

兩隊今年的過招由龍隊5連勝起跑，接下來獅隊2連勝、龍隊2連勝，近期則由獅隊徹底逆轉局面，從5月31日、6月13日、6月14日再到今天的交手，獅隊已經取得對戰4連勝。

統一獅隊第七局單局5分逆轉。圖／統一獅隊提供
統一獅隊第七局單局5分逆轉。圖／統一獅隊提供

蘇智傑 中職 林子昱

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