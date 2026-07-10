亞運／日本棒球24人名單出爐 集結日本社會人菁英拚金牌

愛知・名古屋亞運棒球賽事將在9月21日登場，地主日本隊參賽24人名單也在今天出爐，集結日本社會人的一時之選，陣容包括多位受職棒球團關注的選秀熱門，以及過去兩屆亞錦賽壓制台灣的投手嘉陽宗一郎。

日本隊今天公布亞運棒球24人名單，除了有台灣球迷熟知的30歲右投嘉陽宗一郎，還有多位受日職球團關注的好手，左投樋口新去年曾來台參與冬盟賽事，最快球速可達151公里；左打的柴崎聖人則是跑打守俱佳的「三拍子」外野手；具長打火力的藤澤涼介也是日職選秀首輪熱門人選。

另外山田健太高中效力於名校大阪桐蔭，至今仍是日本社會人隊的明星球員，他也在去年底來台參與冬盟賽事，冠軍戰以猛打賞表現幫助日本社會人隊封王，拿下單場MVP。

日本隊在上屆杭州亞運拿下銅牌，本屆亞運則是擔任東道主，以業餘菁英出擊，力拚奪回金牌。代表隊將在7月20日至22日展開集訓，之後於9月16日進行最後集訓，之後投入9月21日開打的亞運棒球賽。