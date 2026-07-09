中職／艾速特對龍隊跨季8連勝 魔鷹第10轟出爐緊咬張育成

台鋼雄鷹隊作客斗六棒球場，今天繼續和味全龍隊交手，洋投艾速特先發6局，只被揮出3支安打，雄鷹首局就攻下3分奠定勝基，終場以5：0獲勝，2連戰全勝、最近3連勝，下半季4勝1敗和樂天桃猿隊並列領先。

艾速特用95球完成6局任務，一路壓制龍隊打線，優質表現奪下本季第8勝，追平龍隊梅賽鍶並列勝投榜第2，富邦悍將隊李東洺10勝排名第1；艾速特防禦率1.67也是第2，緊咬龍隊蔣銲1.42。

雄鷹對戰龍隊3連勝，艾速特屠龍功力更是愈來愈強，從2024年5月31日至今，對戰跨季8連勝；他完成先發任務後，謝葆錡、韋宏亮、許峻暘各投1局，聯手讓龍隊一路掛零，全場只有4支安打，完全沒有能力挽回戰局。

龍隊洋投鋼龍先發5.2局，被揮出8支安打，包括1局上魔鷹兩分砲，失5分（3分自責）吞敗，本季戰績掉到3勝5敗。

雄鷹全場出現9支安打， 吳念庭、魔鷹都是4打數2安打，聯手攻下3分打點、跑回3分；魔鷹本季第10轟出爐，只落後悍將隊張育成1轟，獨居全聯盟第2，來台3年都達二位數全壘打（合計65轟），今年打點55分更是完全找不到對手。