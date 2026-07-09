中職／明星賽18日4萬張門票完售 挑戰連兩年8萬人進場

富邦悍將隊本周在新莊主場與樂天桃猿隊交手，有球迷痛批，猿隊應援團和猿迷腳踩外野觀眾席椅子上。雖然多數球迷都認為踩椅子的行為不妥，但有猿迷後續展開反擊，貼出悍將應援團和邦迷過去客場踩椅子的畫面，引發球迷熱烈討論。

2026-07-09 10:02