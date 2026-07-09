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中職／明星賽18日4萬張門票完售 挑戰連兩年8萬人進場
中華職棒今天宣布，18日在台北大巨蛋進行的明星賽，4萬張門票已經銷售一空，創下明星賽史上第3場4萬人滿場紀錄。
中職指出，明星賽19日賽事目前也僅剩最後1千多張門票，有機會連續兩天締造滿場盛況，並挑戰連續兩年8萬人進場，再創明星賽票房佳績。
創作才子韋禮安、實力派歌手李玖哲、香港殿堂級團體草蜢將在18日賽後接力登台，19日則由日本搖滾傳奇歌手上杉昇、創作歌后戴佩妮、金曲台語歌王蕭煌奇輪番開唱。
今年明星賽由TEAM STAR對決TEAM TAIWAN，分別由曾豪駒、高志綱領軍，中信兄弟隊內野手江坤宇生涯第3次獲選人氣王。
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