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日職／張峻瑋二軍6.2局8K好投 教練評價達一軍水準

中央社／ 台北9日電
日職福岡軟銀鷹。 聯合報系資料照
日職福岡軟銀鷹。 聯合報系資料照

2026世足賽

日本職棒福岡軟銀鷹隊二軍今天在一軍主場出賽，台灣投手張峻瑋投出6.2局、8次三振、失1分表現，一軍投手教練評價已達一軍水準，張峻瑋期待能以支配下身分回到這座球場。

今天軟銀二軍以福岡瑞穗PayPay巨蛋作為主場面對歐力士猛牛隊二軍，張峻瑋前6局封鎖對方打線，第5局甚至連續製造3次揮棒落空三振，直到第7局2出局後，才被內藤鵬敲出陽春砲而掉分；最終以99球投了6.2局，被敲4支安打，送出8次三振，僅失1分，最快球速154公里，幫助球隊以4比1勝出。

根據西日本體育報導，張峻瑋賽後受訪表示，今天有做到在好球帶中與打者對決，首次一軍主場登板感覺有些不同，「來之前就抱著絕對要投出好成績的想法。希望盡快轉為支配下（正式球員），再次回到這個巨蛋投球。」

今天特別到場觀戰的一軍投手統籌教練倉野信次給予張峻瑋好評，認為他今天投球內容非常棒，「這樣的表現，就算放到一軍去投也不遜色，控球好、失投球少，應該是他加入軟銀後投得最好的一場，令人期待。」

今年軟銀也網羅來自台灣的強投徐若熙，雖然徐若熙目前因腰部不適在調整中，但張峻瑋在接受日本媒體日刊體育訪問時也展現強烈企圖心，「他是我的目標，希望有一天能跟若熙一起在一軍並肩作戰。」

福岡 日本 張峻瑋

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