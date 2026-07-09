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中職／王維中左腳踝外側韌帶斷裂 本季確定提前報銷

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
王維中因為左腳踝外側韌帶斷裂，本季例行賽確定無法再出賽。圖／台鋼雄鷹隊提供
王維中因為左腳踝外側韌帶斷裂，本季例行賽確定無法再出賽。圖／台鋼雄鷹隊提供

2026世足賽

台鋼雄鷹隊今天宣布，左投王維中因為左腳踝外側韌帶斷裂，本季例行賽確定無法再出賽。

雄鷹指出，王維中6月30日在二軍登板先發，2局下守備補位時造成腳部不適，隨即退場休息，持續接受防護團隊治療，但因腳踝腫脹部位未見好轉，經詳細檢查後，診斷結果確認為左腳踝外側韌帶斷裂，後續休養、治療評估約需3個月，本季無法再出賽。

王維中最近在一軍出賽是6月16日在高雄澄清湖球場出戰中信兄弟隊，先發6局失1分，被擊出兩支安打、投出5次三振，拿下本季第2勝，今年4場先發投出2勝1敗、防禦率5.79。

王維中 中職 高雄

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