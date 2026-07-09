成棒／四國菁英棒球對抗賽後天開打 黑田博樹來台擔任開貴賓

中華棒球協會今天宣布，曾在美日職棒投出200勝以上的傳奇投手黑田博樹，將於10日、11日受邀出席「中國信託2026年四國菁英棒球對抗賽」開幕系列活動，不但將與台中市政府、賽事贊助商中國信託共同擔任開球嘉賓，更將透過舉行棒球訓練營及球星分享會，將多年累積的國際棒球經驗傳承給年輕世代球員。

黑田過去效力日職廣島隊，以及美職道奇、洋基隊，合計拿下203勝，這次受邀來台將安排「棒球訓練營」及「棒球分享會」兩項交流行程，希望將自身多年征戰經驗與觀念分享給台灣年輕選手。「

「中國信託2026年四國菁英棒球對抗賽」集結4支高水準勁旅，包括美國NCAA明星隊、日本大學明星隊、 韓國大學明星隊 ，以及地主U23世界盃中華培訓隊，黑田11日將和中國信託共同進行開球儀式，為賽事揭開序幕。

日本隊擁有被譽為本世代最具潛力投手之一的青山學院大學右投鈴木泰成，集訓期間吸引日本職棒12支球團球探到場關注；青山學院大學主戰捕手渡部海也被視為今年日職選秀熱門人選，讓本屆賽事充滿濃厚的職棒選秀觀察價值。

這項對抗賽將於11日至15日在台中洲際棒球場盛大舉行，賽事門票在拓元售票系統（https://tixcraft.com/activity/detail/26_wcbc）販售，歡迎全台球迷踴躍進場，共同迎接這場夏季棒球盛宴。