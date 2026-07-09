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中職／外野應援踩觀眾席椅遭砲轟！猿迷曬圖質疑邦迷雙標
富邦悍將隊本周在新莊主場與樂天桃猿隊交手，有球迷痛批，猿隊應援團和猿迷腳踩外野觀眾席椅子上。雖然多數球迷都認為踩椅子的行為不妥，但有猿迷後續展開反擊，貼出悍將應援團和邦迷過去客場踩椅子的畫面，質疑對方雙標，引發球迷激烈討論。
起初是有球迷在Threads分享，猿迷在外野起立移動腳步的應援畫面。有眼尖的邦迷發現，竟有猿隊應援團和猿迷踩在椅子上，這個行為惹火不少邦迷，紛紛留言斥責，「這樣踩在椅子上是正確的做法嗎？」、「可以不要站在椅子上嗎？才剛換新沒多久」、「不踩椅子很難嗎？小時候沒人教嗎？」。
Threads帳號「悍將機器人」更分享自己擦拭椅子的影片並寫道，「畢竟是自己家的東西。」部分猿迷認為踩椅子的行為確實不妥；不過也有猿迷貼出，悍將應援團和球迷過去在天母球場及洲際球場踩椅子應援的照片，質疑邦迷雙標。
悍將機器人也留言回應雙標質疑，「謝謝你發文讓我知道，原來我們家應援團有做不對的地方。」悍將機器人徵求球迷在7月21日洲際球場、8月5日天母球場幫忙擦椅子，第一位完成並標記的球迷，將送出悍將球團任一位成員的簽名球。如果沒有球迷幫忙，自己會在8月4日及9月16日去擦，並呼籲悍將應援團未來不要踩椅子。
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