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中職／黃子鵬連續27.2局無失分 可望挑戰潘威倫紀錄
台鋼雄鷹隊今天以2比1擊敗味全龍隊，先發投手黃子鵬締造連續27.2局無失分，寫下中華職棒史上本土投手連續無失分局數第6長，下一場有機會挑戰潘威倫的紀錄。
黃子鵬轉戰雄鷹第1年就成為陣中穩定的本土先發投手，今天前5局雖遇到危機但仍力保不失，第6局續投則被敲出3支安打，留下2出局、滿壘退場，不過接手的李欣穎成功三振凍結壘包，力保黃子鵬的無失分紀錄。
6月連續22局無失分的黃子鵬，在7月首戰投出5.2局無失分，超越統一7-ELEVEn獅劉軒荅的27.1局，躍升連續局數無失分紀錄的本土投手第6位，土投第1名是獅隊潘威倫在2005到2006年的跨季連續33局無失分。
雄鷹打線在6局上由魔鷹（Steven Moya）適時安打先馳得點，7局上則是陳文杰、郭阜林2支安打串連再添1分；9局下黃群登板雖然丟掉1分，但仍守住勝利。
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