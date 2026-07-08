中職／岳政華單場雙安3打點 兄弟7：5勝獅隊止敗

中信兄弟今天繼續在台南亞太棒球場作客，打線手感回溫，全場共掃出12支安打，在比賽前段就打下4分大局，雖一度遭逆轉，但在7局上成功要回領先，再靠牛棚合力守成，最終以7：5擊敗統一獅隊，終止近期2連敗，岳政華單場雙安3打點，拿下單場MVP 。

兄弟在4局上率先攻破獅隊先發投手胡智爲，一、二壘有人時，宋晟睿揮出二壘打送回第1分，岳政華再揮出二壘打敲回2分打點， 江坤宇補上二壘打多添分數，也把胡智爲打退場，兄弟單局長打連發取得4：0領先。

胡智爲此戰只投3.2局，被敲出7支安打，失4分。但獅隊打線在4局下就有所回應，2出局後蘇智傑、潘傑楷連續安打，王翾祐揮出二壘打先追1分，朱迦恩的安打再送回2分打點，一口氣將比數追成1分差。

6局下獅隊攻勢再啟，蘇智傑、潘傑楷連續安打後，朱迦恩在二、三壘有人時揮出安打，一棒送回2分，獅隊以5：4超前比數。

但7局上獅隊換上吳承諭登板，兄弟展開反攻，張仁偉在二壘有人時掃出三壘打追平比數，再靠張士綸的高飛犧牲打跑回超前分，兄弟以6：5要回領先。

8局上面對獅隊左投李軍，兄弟陳俊秀率先上場敲出安打，岳東華犧牲觸擊靠野手選擇上壘，之後靠隊友推進上一、三壘，岳政華敲高飛犧牲打替球隊再添保險粉，拉開7：5領先。

羅戈今天主投6局，被揮出8支安打，送出3次三振，失5分都是自責分，仍拿下勝投。牛棚接手後沒再失分。蔡齊哲中繼0.2局、呂彥青投1.1局，李振昌第9局登板關門，收下本季第11次救援成功。岳政華今天單場雙安3打點，拿下單場MVP