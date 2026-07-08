聽新聞
0:00 / 0:00

中職／岳政華單場雙安3打點 兄弟7：5勝獅隊止敗

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
中信兄弟先發投手羅戈。圖／中信兄弟提供
中信兄弟先發投手羅戈。圖／中信兄弟提供

2026世足賽

中信兄弟今天繼續在台南亞太棒球場作客，打線手感回溫，全場共掃出12支安打，在比賽前段就打下4分大局，雖一度遭逆轉，但在7局上成功要回領先，再靠牛棚合力守成，最終以7：5擊敗統一獅隊，終止近期2連敗，岳政華單場雙安3打點，拿下單場MVP 。

兄弟在4局上率先攻破獅隊先發投手胡智爲，一、二壘有人時，宋晟睿揮出二壘打送回第1分，岳政華再揮出二壘打敲回2分打點， 江坤宇補上二壘打多添分數，也把胡智爲打退場，兄弟單局長打連發取得4：0領先。

胡智爲此戰只投3.2局，被敲出7支安打，失4分。但獅隊打線在4局下就有所回應，2出局後蘇智傑、潘傑楷連續安打，王翾祐揮出二壘打先追1分，朱迦恩的安打再送回2分打點，一口氣將比數追成1分差。

6局下獅隊攻勢再啟，蘇智傑、潘傑楷連續安打後，朱迦恩在二、三壘有人時揮出安打，一棒送回2分，獅隊以5：4超前比數。

但7局上獅隊換上吳承諭登板，兄弟展開反攻，張仁偉在二壘有人時掃出三壘打追平比數，再靠張士綸的高飛犧牲打跑回超前分，兄弟以6：5要回領先。

8局上面對獅隊左投李軍，兄弟陳俊秀率先上場敲出安打，岳東華犧牲觸擊靠野手選擇上壘，之後靠隊友推進上一、三壘，岳政華敲高飛犧牲打替球隊再添保險粉，拉開7：5領先。

羅戈今天主投6局，被揮出8支安打，送出3次三振，失5分都是自責分，仍拿下勝投。牛棚接手後沒再失分。蔡齊哲中繼0.2局、呂彥青投1.1局，李振昌第9局登板關門，收下本季第11次救援成功。岳政華今天單場雙安3打點，拿下單場MVP 

中信兄弟岳政華，單場2安3打點拿下MVP。圖／中信兄弟提供
中信兄弟岳政華，單場2安3打點拿下MVP。圖／中信兄弟提供

岳政華 中職 江坤宇

延伸閱讀

中職／兄弟成「鴨蛋富翁」 本季10場完封敗獨居6隊最慘

棒球／布拉格棒球週陳敏賜開轟2安2打點 中華培訓隊擊退荷蘭

中職／陳克羿6.1局6K無失分率桃猿收3連勝 悍將吞本季首次4連敗

MLB／李灝宇代打吞K 老虎靠史庫柏好投擊敗運動家奪3連勝

相關新聞

中職／陳克羿6.1局6K無失分率桃猿收3連勝 悍將吞本季首次4連敗

樂天桃猿隊今天客場出戰富邦悍將隊，陳克羿與洋投威戈神同場較勁，表現絲毫不遜色，繳出6.1局無失分的出色表現，靠著猿隊打線在7局上攻進關鍵分，在這場投手戰中以1：0打下勝利，下半季收下3連勝；悍將隊則是吞下本季首次4連敗。

中職／岳政華單場雙安3打點 兄弟7：5勝獅隊止敗

中信兄弟今天繼續在台南亞太棒球場作客，打線手感回溫，全場共掃出12支安打，在比賽前段就打下4分大局，雖一度遭逆轉，但在7局上成功要回領先，再靠牛棚合力守成，最終以7：5擊敗統一獅隊，終止近期2連敗，岳政華單場雙安3打點，拿下單場MVP 。

中職／台鋼雄鷹重大傷兵！ 守護神林詩翔右肘韌帶斷裂決定開刀

台鋼雄鷹重大傷兵報告！今天球團公布，陣中守護神林詩翔已在6日接受右肘檢查，診斷結果為「右肘尺側副韌帶斷裂」及「尺側腕屈肌肌腱斷裂」，將進行手術。

中職／黃子鵬連續27.2局無失分 可望挑戰潘威倫紀錄

台鋼雄鷹隊今天以2比1擊敗味全龍隊，先發投手黃子鵬締造連續27.2局無失分，寫下中華職棒史上本土投手連續無失分局數第6長...

中職／獅隊周三「下班歇歇席」獲好評 「塔吊哥」結束高空任務來開球

統一7-ELEVEN獅隊今天在亞太成棒主球場迎戰中信兄弟，適逢周三，球團針對上班族球迷特別推出「下班歇歇席」，每場將近200席座位，開賣之後均搶購完畢，賽前還邀請獅迷「塔吊哥」鄭忠祥替賽事揭開序幕。

中職／經歷大傷重返職棒 桃猿新洋砲道威聖要忍住不哭

樂天桃猿外籍打者道威聖今天迎接中華職棒初登場，出戰富邦悍將隊擔任先發第3棒、左外野手，回憶起先前遇到大傷以為棒球人生就此...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。