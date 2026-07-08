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中職／陳克羿6.1局6K無失分率桃猿收3連勝 悍將吞本季首次4連敗

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
陳克羿。 樂天桃猿臉書
陳克羿。 樂天桃猿臉書

2026世足賽

樂天桃猿隊今天客場出戰富邦悍將隊，陳克羿與洋投威戈神同場較勁，表現絲毫不遜色，繳出6.1局無失分的出色表現，靠著猿隊打線在7局上攻進關鍵分，在這場投手戰中以1：0打下勝利，下半季收下3連勝；悍將隊則是吞下本季首次4連敗。

悍將洋投威戈神在4月中因右手肘不適休養超過2個月，相隔近3個月重返一軍先發，今天出戰猿隊，也是他在中職一軍的第4場出賽，繳出首場優質先發。

威戈神主投6局用89球，只被敲出2支安打，有1次觸身球保送，送出8次三振，沒有失分，投出來台後最佳一役，但沒等到隊友的火力支援，無關勝敗。

7局上悍將隊啟用牛棚，0：0的局面推出李建勳登板，猿隊首名打者林智平獲保送上壘，靠林子偉短打、劉子杰滾地球推進上三壘，接著靠李建勳的暴投回到本壘攻下全場第1分，突破雙方平手的僵局，也成為此戰致勝分。

陳克羿此戰前6局只被敲2支安打，沒有失分，投到7局下先對張育成投出觸身球保送，三振范國宸後又保送王苡丞，留下1出局一、二壘有人的局面退場，接替的蘇俊璋則是替他化解危機，守住球隊的領先局面。

9局下猿隊守護神朱承洋登板，面臨2出局一、三壘有人的危機，之後讓林澤彬擊出的一壘滾地球，朱承洋補位一壘時，接球後早一步踩壘抓下最後一個出局數，但他的右腳在踩壘時疑似扭傷，表情痛苦倒地，之後被擔架抬下場，猿隊雖贏球卻傷及重要戰力，後續狀況還有待觀察。

陳克羿今天主投6.1局，只被擊出2支安打，有2次四死球保送，送出6次三振，沒有失分，拿下本季第2勝，並獲選單場MVP。

猿隊新洋砲道威聖今天正式「開箱」，中職初登場擔任先發第3棒、左外野手，3打數沒有安打，僅首打席靠觸身球保送上壘，另吞下1次三振。

朱承洋補位摔倒由擔架抬下場 猿隊評估腳扭傷

【中央社／8日電】

樂天桃猿隊今天雖以1比0擊敗富邦悍將隊，然而最後一個出局數卻發生意外，終結者朱承洋補位時發生碰撞，被擔架抬下場，猿隊初步評估腳部扭傷，詳細情形仍待後續觀察。

猿隊今天將1分領先交給朱承洋守護，9局下，他投到2出局，但也形成一、三壘有人，隨後面對林澤彬時讓對方敲出一壘方向滾地球，因一壘手出來接球，朱承洋衝往一壘補位，結果與林澤彬碰撞。

朱承洋雖成功觸殺，但落地時兩腳都「翻船」，隨後表情痛苦、倒地不起，由擔架抬下場；總教練曾豪駒賽後接受媒體訪問時表示，主要是腳沒踩穩，導致稍微扭到，先由防護員評估，詳細情形待後續觀察。

猿隊先發投手陳克羿看到朱承洋倒地時神情緊張，賽後接受媒體聯訪時表示，全隊都相當緊張，「小朱是我們重要的戰力，如果他受傷的話，對我們損失蠻大的，希望他沒事。」

陳克羿 桃猿 中職

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