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中職／獅隊周三「下班歇歇席」獲好評 「塔吊哥」結束高空任務來開球

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
「塔吊哥」鄭忠祥獲邀擔任獅隊開球嘉賓。圖／統一獅提供
「塔吊哥」鄭忠祥獲邀擔任獅隊開球嘉賓。圖／統一獅提供

2026世足賽

統一7-ELEVEN獅隊今天在亞太成棒主球場迎戰中信兄弟，適逢周三，球團針對上班族球迷特別推出「下班歇歇席」，每場將近200席座位，開賣之後均搶購完畢，賽前還邀請獅迷「塔吊哥」鄭忠祥替賽事揭開序幕。

搭配獅隊上班族主題日，今天邀請「塔吊哥」鄭忠祥擔任開球嘉賓。塔吊哥本名鄭忠祥，是來自花蓮的阿美族，大家都稱他「鐵皮」，因工作長期居住台南，從小就是一位獅迷，鄭忠祥從事固定式起重機（塔吊）超過20年年。

塔吊哥今年4月初開始在亞太成棒主球場附近的建案工程上班，塔吊的高度離地近百公尺，獨有的「上帝視角」將亞太球場一覽無遺，從獅隊每一個主題日的前置作業到活動當日，他總是透過設社群平台分享大家平常看不見的視野，讓球迷認識不一樣的亞太成棒主球場日常。

鄭忠祥提到，當初收到球團邀請時還以為是詐騙集團，「我那時候嚇到，想說怎麼可能，後來確認之後竟然是真的，就覺得很不可思議。」

鄭忠祥小時候有打過約7年的棒球，今天站上職棒球場開球，完成兒時夢想，他也分享：「在高空時就聽得到場內的應援，但在上面孤單一人，讓我很想進到場內體驗，上次進場後就覺得現場真的太震撼了！」

鄭忠祥開完球後，也到亞太成棒主球場球場專屬的「下班歇歇席」繼續觀賞球賽，他說：「上班一整天之後很累，下班到球場來吶喊、放鬆、支持自己喜歡的球隊，可以釋放壓力，很讚。」「下班歇歇席」不僅能體驗Lions Lounge，還提供下班小點心，並附贈一張上班族語錄小卡。

「塔吊哥」鄭忠祥今年4月起在亞太成棒主球場附近的建案工程上班。圖／統一獅提供
「塔吊哥」鄭忠祥今年4月起在亞太成棒主球場附近的建案工程上班。圖／統一獅提供

「塔吊哥」鄭忠祥獲邀擔任獅隊開球嘉賓。圖／統一獅提供
「塔吊哥」鄭忠祥獲邀擔任獅隊開球嘉賓。圖／統一獅提供

中信兄弟 阿美族 亞太

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