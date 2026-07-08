中職／經歷大傷重返職棒 桃猿新洋砲道威聖要忍住不哭

樂天桃猿外籍打者道威聖今天迎接中華職棒初登場，出戰富邦悍將隊擔任先發第3棒、左外野手，回憶起先前遇到大傷以為棒球人生就此結束，道威聖心懷感激地說，自己會忍住不哭。

猿隊近期簽下道威聖（Ronnie Dawson）、威克（Adam Walker）兩名外籍野手，道威聖先獲得出賽機會，總教練曾豪駒表示，今天先觀察道威聖磨合狀況，威克預計本週報到，期待他的加入能創造效應，但如何運用等會合後再討論。

道威聖過去曾效力韓職培證英雄隊，直到2024年因前十字韌帶（ACL）撕裂傷導致賽季報銷，經歷復健後，今天又踏上職棒賽場，今天賽前接受媒體聯訪時，他說：「我試著不要太情緒化。1年半前在韓國受傷後，幾度以為職棒生涯到此為止。但很幸運我還能再打球，還有另一次機會。」

球迷好奇他的打擊型態，道威聖表示，自己應該算是有耐心、能把球打到球場各個角落的類型，但細節就無法透露太多，「台灣投手會看報導吧？我不想讓他們太有優勢，所以能說的就是，我不喜歡丟到好球帶中央的速球。」講完最後一句玩笑話，道威聖俏皮地眨了眨眼。

來到台灣讓他意外的是，滿多隊友都會講英文，讓道威聖能更快融入環境，只不過對於近期的炎熱氣候難以適應，「我像是在太陽下融化的巧克力，防曬一定要準備好。」

過去曾在韓職打出好成績，道威聖一直很期待能夠再回到亞洲職棒，也很喜歡亞洲球迷的應援氣氛，但因為過去中職聘請外籍野手的機會不多，因此當初收到桃猿邀約時，「有點嚇到，但也非常開心。」