中職／轉戰悍將首安球放在醒目處 林岱安拿來提醒自己

經歷19個打數的掙扎，中職捕手林岱安昨天終於敲出轉戰富邦悍將隊的第1支安打，看到隊友幫他要回的首安球，平常不太收藏紀念球的林岱安說，要放在醒目的位置「提醒自己」。

林岱安今年以自由球員之姿加盟悍將，簽下7年球員附帶教練合約，總值最高達新台幣5600萬元，然而開季至今一軍出賽機會不多，到昨天賽前還是20打席、19打數未敲安，但3局下的首打席終於敲出安打，終結乾旱。

下半季才敲出首安，林岱安今天受訪時說是生涯第1次遇到，「當然打數是比較少一點，遇到了就是去面對，也不見得是壞事。」

這段期間，林岱安確實也感受到壓力，但感謝教練、隊友們一直給予鼓勵，像是總教練後藤光尊就舉自己也曾27個打數沒安打為例安慰，林岱安笑說：「我跟他說，那我還有7次機會，但也還好昨天第1打數就打出來。」

今年至今一軍僅出賽18場，林岱安坦言，確實剛轉隊有些地方需要適應，也接受教練團的安排，主要是適應球風、投手的習慣，「這都需要實戰經驗去了解，前面我自己的準備不足，不夠瞭解隊上投手，搭配上會有些出入，透過這幾個月時間去做功課。」

後藤光尊也說，自己職棒生涯有過2次20打數以上敲不出安打的經驗，「就是不管做什麼都不會安打、不會上壘，職棒球員可能都有這樣的經驗。」加上林岱安又是轉隊的第1年，「壓力會比較大。」

這支安打是否增加下半季林岱安的出賽機會？後藤對此表示，還是會依照數據、表現安排他上場，不過對於捕手來說，「比起打擊，我們更注重他的守備，如何去引導投手。」