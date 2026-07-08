快訊

強颱巴威來襲！500碗小吃市集高雄場7／11–12宣布取消 延期至8／29–30舉辦

強颱巴威晚間北轉 擦邊、西北颱、登陸？粉專：3劇本關鍵在未來36小時

夢想破滅？年輕女教師赴日任教1年就回國 曝職場3大衝擊：笑不出來

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／「四國菁英對抗賽」中華隊名單揭曉 許庭綸等6名中職新秀參戰

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
陳趙羿勳（圖）。 中央社
陳趙羿勳（圖）。 中央社

2026世足賽

第一屆四國菁英對抗賽將在7月11至15日在台中洲際棒球場展開，中華隊派出亞運培訓隊參賽，名單也在今天揭曉，以業餘及大學球員為主體外，今年選秀首輪獲指名的大學投手陳趙羿勳也入列，還有包括許庭綸、曾聖安等6名中職年輕野手參賽。

首屆四國菁英對抗賽將由台、美、日、韓四國派隊參賽，其中美、日、韓都派出大學明星隊參戰，中華隊則由亞運總教練湯登凱及教練團率領中華培訓隊迎戰列強，各隊名單也在今天正式公布。

中華隊的名單包括投手12人、捕手3人，皆是業餘隊及大學隊成員，其中也有多位職棒準新秀，包括今年首輪獲猿隊指名的投手陳趙羿勳、龍隊第3輪指名的投手李崧睿、富邦悍將隊第7輪指名的投手李聖韓，以及猿隊第7輪選進的日籍捕手白井雄登。

野手則有大亮點，共有6名中職球員在列，內野手包括樂天桃猿隊張趙紘、中信兄弟蔡琞傑、味全龍隊吳承皓；外野手則有中信兄弟許庭綸、龍隊曾聖安及猿隊何品室融。

四國菁英對抗賽中華培訓隊名單。圖／中華棒協提供
四國菁英對抗賽中華培訓隊名單。圖／中華棒協提供

許庭綸 中華隊 棒球

延伸閱讀

中職／選秀點評！陳柏凱成狀元後再狂補投手 悍將這屆選得好

中職／選秀小年！悍將是挑兩大高中游擊 還是震撼選擇火球男黃玠瀚

棒球／布拉格棒球週陳敏賜開轟2安2打點 中華培訓隊擊退荷蘭

中職／李東洺首次挨3轟吞敗 球團史最長先發10連勝告一段落

相關新聞

中職／台鋼雄鷹重大傷兵！ 守護神林詩翔右肘韌帶斷裂決定開刀

台鋼雄鷹重大傷兵報告！今天球團公布，陣中守護神林詩翔已在6日接受右肘檢查，診斷結果為「右肘尺側副韌帶斷裂」及「尺側腕屈肌肌腱斷裂」，將進行手術。

中職／經歷大傷重返職棒 桃猿新洋砲道威聖要忍住不哭

樂天桃猿外籍打者道威聖今天迎接中華職棒初登場，出戰富邦悍將隊擔任先發第3棒、左外野手，回憶起先前遇到大傷以為棒球人生就此...

中職／轉戰悍將首安球放在醒目處 林岱安拿來提醒自己

經歷19個打數的掙扎，中職捕手林岱安昨天終於敲出轉戰富邦悍將隊的第1支安打，看到隊友幫他要回的首安球，平常不太收藏紀念球...

棒球／「四國菁英對抗賽」中華隊名單揭曉 許庭綸等6名中職新秀參戰

第一屆四國菁英對抗賽將在7月11至15日在台中洲際棒球場展開，中華隊派出亞運培訓隊參賽，名單也在今天揭曉，以業餘及大學球員為主體外，今年選秀首輪獲指名的大學投手陳趙羿勳也入列，還有包括許庭綸、曾聖安等6名中職年輕野手參賽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。