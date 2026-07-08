棒球／「四國菁英對抗賽」中華隊名單揭曉 許庭綸等6名中職新秀參戰

第一屆四國菁英對抗賽將在7月11至15日在台中洲際棒球場展開，中華隊派出亞運培訓隊參賽，名單也在今天揭曉，以業餘及大學球員為主體外，今年選秀首輪獲指名的大學投手陳趙羿勳也入列，還有包括許庭綸、曾聖安等6名中職年輕野手參賽。

首屆四國菁英對抗賽將由台、美、日、韓四國派隊參賽，其中美、日、韓都派出大學明星隊參戰，中華隊則由亞運總教練湯登凱及教練團率領中華培訓隊迎戰列強，各隊名單也在今天正式公布。

中華隊的名單包括投手12人、捕手3人，皆是業餘隊及大學隊成員，其中也有多位職棒準新秀，包括今年首輪獲猿隊指名的投手陳趙羿勳、龍隊第3輪指名的投手李崧睿、富邦悍將隊第7輪指名的投手李聖韓，以及猿隊第7輪選進的日籍捕手白井雄登。

野手則有大亮點，共有6名中職球員在列，內野手包括樂天桃猿隊張趙紘、中信兄弟蔡琞傑、味全龍隊吳承皓；外野手則有中信兄弟許庭綸、龍隊曾聖安及猿隊何品室融。