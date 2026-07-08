快訊

紐約38層大樓驚傳坍塌風險！柱子嚴重彎曲畫面曝 當局急疏散封路

犯罪的執念！日本非法媒合海外器官移植 保釋期間再犯被捕

庫迪咖啡揚言打敗星巴克 卻在日本踢鐵板開不到10家店

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／台鋼雄鷹重大傷兵！ 守護神林詩翔右肘韌帶斷裂決定開刀

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
台鋼雄鷹守護神林詩翔右肘韌帶斷裂，確定安排手術治療。聯合報系資料照
台鋼雄鷹守護神林詩翔右肘韌帶斷裂，確定安排手術治療。聯合報系資料照

2026世足賽

台鋼雄鷹重大傷兵報告！今天球團公布，陣中守護神林詩翔已在6日接受右肘檢查，診斷結果為「右肘尺側副韌帶斷裂」及「尺側腕屈肌肌腱斷裂」，將進行手術。

林詩翔為去年中職新人王，同時以30場救援成功、防禦率1.79拿下生涯首座救援王獎項，成為台鋼雄鷹最倚賴的牛棚戰力。然而他在今年5月起狀況稍有起伏，近11場出賽吞4敗，防禦率升至2.92。

他前一場出賽在5日對統一獅後援0.2局被敲2支安打，有1次保送和1次暴投，失1分（非責失）。隔天赴高雄長庚紀念醫院進行右肘檢查，球團今天公布MRI檢查結果，為「右肘尺側副韌帶斷裂」及「尺側腕屈肌肌腱斷裂」。

台鋼雄鷹球團指出，經過主治醫師以及球團討論後，林詩翔決定進行手術，後續手術安排事宜、術後復健規畫，球團都將全力協助。

林詩翔也透過球團向球迷喊話，「謝謝大家對我的關心，面對這次的困境，我仍然會保持正向積極的態度面對，等我帶著更強壯的身體回來，再跟大家一起奮鬥。」

林詩翔 台鋼雄鷹 中職

延伸閱讀

中職／李東洺首次挨3轟吞敗 球團史最長先發10連勝告一段落

MLB／道奇牛棚迎大將回歸！菲利普斯TJ後睽違13個月重返大聯盟

日職／徐若熙傷、林安可悶 兩人表現攸關台灣好手旅日模式

中職／陳柏清1球救援成功替雄鷹守住勝利 坎南獲MVP

相關新聞

溫網／5小時15分苦戰寫紀錄 39歲約克維奇挺進4強迎戰辛納

39歲的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）再度於全英俱樂部的草地上書寫傳奇，在今天溫網男單8強賽中，名列第7種子的他與第3種子加拿大好手阿里辛（Felix Auger-Aliassime）鏖戰5盤，歷經5小時15分鐘的歷史性惡戰，最終以7：6（12：10）、3：6、6：3、6：7（4：7）、7：6（10：4）險勝。

日職／徐若熙傷、林安可悶 兩人表現攸關台灣好手旅日模式

日職三名台灣球員表現不如預期，影響未來台灣球員旅日發展策略。古林睿煬面臨傷病困擾，林安可在二軍大顯神威但一軍表現不佳，徐若熙則需修養避免腰傷影響。日職球團可能轉向挖掘年輕球員以取代資深選手。

交易布朗成必要之惡？綠軍拆散雙探花看似荒唐卻有其道理

塞爾蒂克交易明星球員布朗至76人，震驚NBA界。布朗去年表現輝煌，卻因薪資壓力被迫售出，換來36歲的喬治與多枚選秀權。這筆被評為「不必要的交易」，引發許多專家和球迷的疑惑與批評。

世足賽／8強賽前挪威球員出現感冒潮！ 總教練怪罪空調、飛機惹禍

2026年世界盃8強賽將於台灣時間7月12日凌晨5點登場，「維京軍團」挪威將迎戰「三獅軍團」英格蘭。不過，挪威賽前卻傳出隊內出現感冒症狀，總教練索爾巴肯（Ståle Solbakken）透露，球隊有多名球員及工作人員出現咳嗽、喉嚨沙啞等情況，而頻繁搭機與長途移動，可能是造成身體不適的原因之一。

NBA／勇士為了詹皇不匹配報價！荷蘭中鋒轉戰灰熊當周志豪替補

荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）是受限制自由球員，日前接受灰熊隊3年3000萬美元合約報價。據ESPN報導，勇士隊選擇不匹配，因此他確定轉戰灰熊。

世足賽／質疑川普介入禁賽關說 歐洲議員怒批FIFA要求徹查主席

世足賽賽場外掀起政治干預風暴，國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）日前因暫緩美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的紅牌禁賽令，遭質疑是受到美國總統川普（Donald Trump）施壓。對此，數十名歐洲議會議員正串聯發起調查，痛批FIFA此舉破壞運動公平性，「簡直是向川普政府低頭」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。