中職／台鋼雄鷹重大傷兵！ 守護神林詩翔右肘韌帶斷裂決定開刀

台鋼雄鷹重大傷兵報告！今天球團公布，陣中守護神林詩翔已在6日接受右肘檢查，診斷結果為「右肘尺側副韌帶斷裂」及「尺側腕屈肌肌腱斷裂」，將進行手術。

林詩翔為去年中職新人王，同時以30場救援成功、防禦率1.79拿下生涯首座救援王獎項，成為台鋼雄鷹最倚賴的牛棚戰力。然而他在今年5月起狀況稍有起伏，近11場出賽吞4敗，防禦率升至2.92。

他前一場出賽在5日對統一獅後援0.2局被敲2支安打，有1次保送和1次暴投，失1分（非責失）。隔天赴高雄長庚紀念醫院進行右肘檢查，球團今天公布MRI檢查結果，為「右肘尺側副韌帶斷裂」及「尺側腕屈肌肌腱斷裂」。

台鋼雄鷹球團指出，經過主治醫師以及球團討論後，林詩翔決定進行手術，後續手術安排事宜、術後復健規畫，球團都將全力協助。

林詩翔也透過球團向球迷喊話，「謝謝大家對我的關心，面對這次的困境，我仍然會保持正向積極的態度面對，等我帶著更強壯的身體回來，再跟大家一起奮鬥。」