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中職／林立開轟說自己力量好小 曾總看劉子杰短打更關鍵

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
林立的本季首轟就是一發追平兩分砲。圖／樂天桃猿隊提供
林立的本季首轟就是一發追平兩分砲。圖／樂天桃猿隊提供

2026世足賽

7月1日剛回歸前線，林立迅速成為樂天桃猿隊的火力起爆劑，一支兩分砲、一支兩分打點安打，幫助猿隊以5：3逆轉擊敗富邦悍將隊，賽後被問到這一轟是否打到棒頭，卻直呼：「沒有啦！打到阿達力才剛好過牆，我覺得我力量太小了。」

猿隊此役一度以0：3落後，面對悍將牛棚發起反撲，第七局面對林栚呈，劉子杰一壘打、馬傑森二壘打串連先開張分數，林立補上追平兩分砲。

3：3平手局面，猿隊第八局連兩保送上壘，劉子杰執行短打，連兩球點飛後仍然成功達成任務，後續滿壘局面由林立再度挺身當英雄，打向游擊方向的滾地球，游擊手劉俊豪雖奮力擋下仍來不及抓到出局數，猿隊跑回2分超前戰局。

猿隊教頭曾豪駒指出，林立歸隊後，打線的串連度比較順暢，選手互相提醒狀況、怎樣攻擊。他也特別點出：「今天分數是阿立打回來，但最關鍵還是子杰那個短打，在整季都沒有短打狀況下，這時候可以把戰術執行成功，才有後續的得分。」劉子杰此役前面已有雙安，當時仍決定由他短打，曾豪駒說：「因為我們那時需要推進，重點是選手執行力好，攻擊串連度就會更加提升。」

林立開轟謙稱自己不厲害，「剛好落後，全壘打也不是我設定到，投手滑球失投，風有點大把球吹到外面，不然我覺得可能是高飛球，如果是一個飛球，比賽可能早就結束。」

林立本季因傷開季先躺傷兵名單，直到7月才回歸一軍，他也提到自己的傷勢基本上不可能完全好，「可以下場就是幫助球隊，一直沒辦法下場想再多、練再多也沒用。」他說：「它（傷勢）就是存在，我不能去怪它，一定是我自己有能力不足的地方，怎麼用其他方式去加強，來面對接下來的比賽。」

猿隊近期簽下兩位洋砲，即將助拳團隊火力，被問到對團隊的幫助，林立直言還沒發生之前無法判斷，「補強當然是好事，但如果兩個同時下場都是4支0、4支0，大家會怎麼看待這件事？如果洋砲進來，分數更多，就是對球隊有幫助，還沒發生之前，我不會去判斷這件事是好是壞。」

林立 劉子杰 中職

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