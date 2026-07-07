中職／林立連點兩把火 悍將「火牛秀」釀禍本季首度排第5

富邦悍將隊3：0領先失守，林栚呈、張奕上演「火牛秀」，且都是由林立負責點燃火勢，一發追平兩分砲、一支超前兩分打點內野安打，幫助樂天桃猿隊以5：3逆轉贏球。此役賽後，桃猿、悍將分別居下半季單獨龍頭與並列墊底，這也是悍將本季首度在戰績榜上排名第5。

悍將此役是先占優勢的一方，五局下林澤彬、董子恩都敲安打，加上左外野手李勛傑失誤，無人出局已經攻占二、三壘有人，卻只靠申皓瑋的滾地球送回1分，董子恩接下來啟動盜壘遭到夾殺，而這已是悍將此役第3個壘間出局數。

第六局猿隊洋投艾菩樂面對首位打者劉俊豪先投出保送，張育成敲安，范國宸打向游擊方向，馬傑森發生失誤先掉1分，王苡丞安打追加1分入袋，悍將取得3：0領先。

悍將左投陳品宏先發5局被敲6安打，投球任內有3局面臨得點圈危機，最終都全身而退，將領先交到牛棚手中。林栚呈把關的第七局，先因劉子杰一壘打、馬傑森二壘打串連失血，林立補上追平兩分砲，也讓陳品宏的勝投飛了。

悍將的危機還在延燒，3：3平手局面，張奕第八局登板因3次保送釀成滿壘，林立打向游擊方向的滾地球，游擊手劉俊豪雖奮力擋下仍來不及抓到出局數，猿隊跑回2分超前戰局。