快訊

財神爺您在哪？大樂透今晚17連摃 下期頭獎上看5.9億

陶朱隱園第三戶成交！大咖買方全現金8.3億入手三樓戶 每坪不到300萬

美股早盤／記憶體股領跌！費半摔7% 台積電ADR跌5%

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林立連點兩把火 悍將「火牛秀」釀禍本季首度排第5

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
林立敲出追平兩分砲、超前安打，貢獻4分打點，隻手帶領樂天桃猿隊逆轉勝。圖／樂天桃猿隊提供
林立敲出追平兩分砲、超前安打，貢獻4分打點，隻手帶領樂天桃猿隊逆轉勝。圖／樂天桃猿隊提供

2026世足賽

富邦悍將隊3：0領先失守，林栚呈、張奕上演「火牛秀」，且都是由林立負責點燃火勢，一發追平兩分砲、一支超前兩分打點內野安打，幫助樂天桃猿隊以5：3逆轉贏球。此役賽後，桃猿、悍將分別居下半季單獨龍頭與並列墊底，這也是悍將本季首度在戰績榜上排名第5。

悍將此役是先占優勢的一方，五局下林澤彬、董子恩都敲安打，加上左外野手李勛傑失誤，無人出局已經攻占二、三壘有人，卻只靠申皓瑋的滾地球送回1分，董子恩接下來啟動盜壘遭到夾殺，而這已是悍將此役第3個壘間出局數。

第六局猿隊洋投艾菩樂面對首位打者劉俊豪先投出保送，張育成敲安，范國宸打向游擊方向，馬傑森發生失誤先掉1分，王苡丞安打追加1分入袋，悍將取得3：0領先。

悍將左投陳品宏先發5局被敲6安打，投球任內有3局面臨得點圈危機，最終都全身而退，將領先交到牛棚手中。林栚呈把關的第七局，先因劉子杰一壘打、馬傑森二壘打串連失血，林立補上追平兩分砲，也讓陳品宏的勝投飛了。

悍將的危機還在延燒，3：3平手局面，張奕第八局登板因3次保送釀成滿壘，林立打向游擊方向的滾地球，游擊手劉俊豪雖奮力擋下仍來不及抓到出局數，猿隊跑回2分超前戰局。

富邦悍將隊先發投手陳品宏5局無失分，勝投資格遭到砸鍋。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊先發投手陳品宏5局無失分，勝投資格遭到砸鍋。圖／富邦悍將隊提供

林立 中職 申皓瑋

延伸閱讀

中職／李東洺首次挨3轟吞敗 球團史最長先發10連勝告一段落

中職／陳柏清1球救援成功替雄鷹守住勝利 坎南獲MVP

中職／「湛藍指揮塔」首安出爐 林岱安打到7月打擊率終於破蛋

中職／兄弟成「鴨蛋富翁」 本季10場完封敗獨居6隊最慘

相關新聞

中職／林立連點兩把火 悍將「火牛秀」釀禍本季首度排第6

富邦悍將隊3：0領先失守，林栚呈、張奕上演「火牛秀」，且都是由林立負責點燃火勢，一發追平兩分砲、一支超前兩分打點內野安打，幫助樂天桃猿隊以5：3逆轉贏球。此役賽後，桃猿、悍將分別居下半季單獨龍頭與單獨墊底，這也是悍將本季首度在戰績榜上排名第6。

中職／林立開轟說自己力量好小 曾總看劉子杰短打更關鍵

7月1日剛回歸前線，林立迅速成為樂天桃猿隊的火力起爆劑，一支兩分砲、一支兩分打點安打，幫助猿隊以5：3逆轉擊敗富邦悍將隊，賽後被問到這一轟是否打到棒頭，卻直呼：「沒有啦！打到阿達力才剛好過牆，我覺得我力量太小了。」

中職／兄弟成「鴨蛋富翁」 本季10場完封敗獨居6隊最慘

中信兄弟隊今天以0：5不敵統一獅隊，本季打63場已被完封10場，「被完封敗」次數單獨躍居六隊之最。

日職／終結58天、16打數安打荒 林安可雙安打擊率回升0.198

效力西武獅隊的台灣強打林安可，相隔58天再於一軍賽場敲安，今天面對樂天金鷲隊4打數敲出2安打，第四局的得點圈安打幫助西武先馳得點，西武終場以6：1贏球，6連敗畫下句點。

中職／「湛藍指揮塔」首安出爐 林岱安打到7月打擊率終於破蛋

林岱安轉戰富邦悍將隊後的第一支安打，今天出現在新莊棒球場，第三局狙擊樂天桃猿隊洋投艾菩樂，在披上藍衫的第21打席，打擊率終於破蛋。

中職／從獨盟找育成洋投有原因 林威助頻向日本獵才：可能比較熟吧

富邦悍將隊本季已有阿部雄大從育成洋投轉正，今天宣布再簽下來自日本獨立聯盟的山崎正義（Seigi Yamazaki），副領隊林威助指出，注意他已有一段時間。被問到為何頻向日本獵才，他笑答：「可能日本我比較熟一點吧！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。