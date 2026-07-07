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中職／兄弟成「鴨蛋富翁」 本季10場完封敗獨居6隊最慘
中信兄弟隊今天以0：5不敵統一獅隊，本季打63場已被完封10場，「被完封敗」次數單獨躍居六隊之最。
兄弟此役由本土王牌鄭浩均傷癒回歸，先發4.2局被敲7安打、失3分，分別在第四局遭朱迦恩敲兩分砲、第五局挨蘇智傑陽春砲。
面對0：3落後，兄弟打線無力還擊，面對獅隊洋投喬登，在他6局投球任內只出現2支安打。
獅隊啟用牛棚後，第七局陳韻文演出三上三下，第八局邱浩鈞開局就遭岳東華、高宇杰敲安，兄弟出現全場最好的得分機會，但最終還是空手而歸。獅隊八局下擴大為5：0領先，九局上李其峰關門連抓3個出局數，兄弟吞下本季第10場完封敗。
今天賽前獅隊、兄弟以9場完封敗並列聯盟最多，兄弟此役全場僅4安打、分數掛蛋，單獨躍居聯盟最慘。
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