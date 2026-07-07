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日職／終結58天、16打數安打荒 林安可雙安打擊率回升0.198

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林安可。 DAZNTaiwan畫面提供(資料照)
林安可。 DAZNTaiwan畫面提供(資料照)

2026世足賽

效力西武獅隊的台灣強打林安可，相隔58天再於一軍賽場敲安，今天面對樂天金鷲隊4打數敲出2安打，第四局的得點圈安打幫助西武先馳得點，西武終場以6：1贏球，6連敗畫下句點。

林安可此役擔任先發第七棒、指定打擊，面對樂天先發投手荘司康誠，首打席的過招在第二局面對140公里指叉球揮空遭到三振；第四局西武的攻勢從石井一成二壘打開啟，林安可補上安打，幫助西武在此役先馳得點。

林安可前一次在一軍敲安已是5月10日，接下來6場出賽合計9打數沒有安打，在5月29日被降下二軍，直到6月30日才回歸前線，前兩場又是7打數沒有安打、吞下4次三振，今天這支安打是他時隔58天的安打，終結一軍連16打數沒有安打。

林安可第三打席面對泰勝利擊出游擊飛球出局，第四打席面對中込陽翔再敲安打，此役雙安入袋，打擊率回升1成98。

林安可 日職 樂天金鷲

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