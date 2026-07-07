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中職／「湛藍指揮塔」首安出爐 林岱安打到7月打擊率終於破蛋
林岱安轉戰富邦悍將隊後的第一支安打，今天出現在新莊棒球場，第三局狙擊樂天桃猿隊洋投艾菩樂，在披上藍衫的第21打席，打擊率終於破蛋。
悍將本季以5+2年5600萬元合約延攬林岱安，堪稱重金加盟，但首安一路難產，加上獲得的出賽機會不多，至今天賽前出賽17場、20打席，安打還是「0」，唯一上壘為1次四壞保送。
悍將今天在新莊迎戰猿隊，由左投陳品宏先發，林岱安搭檔蹲捕，第三局敲出安打，「悍將生涯」首安出爐，球迷、隊友都為他歡呼，總教練後藤光尊也高舉著手。
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