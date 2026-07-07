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中職／從獨盟找育成洋投有原因 林威助頻向日本獵才：可能比較熟吧

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
山崎正義。 山崎正義IG
山崎正義。 山崎正義IG

2026世足賽

富邦悍將隊本季已有阿部雄大從育成洋投轉正，今天宣布再簽下來自日本獨立聯盟的山崎正義（Seigi Yamazaki），副領隊林威助指出，注意他已有一段時間。被問到為何頻向日本獵才，他笑答：「可能日本我比較熟一點吧！」

23歲右投山崎正義最快球速超過150公里，2022年在高中畢業後加入日本獨立聯盟四國島聯盟plus的德島藍短襪隊，效力5個球季是球隊重要的牛棚戰力，並獲球團重點栽培，曾在2024年獲球團派遣至哥倫比亞冬季聯盟磨練。

山崎正義今年球季目前出賽21場、46.2局，防禦率1.35，拿下3勝6中繼4救援的成績，上個月曾接受悍將球團測試，經過教練團評估後測試通過，邀請山崎正義來台加入悍將成為育成洋將。

林威助指出，山崎的變化球、球的尾勁看起來還不錯，注意他已有一段時間。此外，他也提到，往年日職選秀中獨盟上榜的選手徳島也算滿多，「投手養成評價是滿高的。」

悍將本季已有阿部雄大育成轉正案例，林威助也說，「阿部後來的確上到一軍也有表現，如果他（山崎正義）在二軍調整好狀況，對球隊也是有幫助。」

林威助 中職 日本

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