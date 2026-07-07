中職／林立本周啟動連續出賽實驗 曾總：密切關注控管

樂天桃猿隊主力打者林立回歸後以打1休1的頻率出賽，總教練曾豪駒透露，本周將會嘗試讓他連續出賽2場，看看身體狀況再評估。

林立今年因傷錯過開季，直到7月1日才首度升上一軍，儘管5場比賽都有出賽紀錄，但其中2場為後段才代跑登場。

曾豪駒表示，林立剛歸隊的第一周，希望他慢慢銜接一軍強度，所以才有打1場休1場的安排，本周開始會讓他先連續出賽兩場，再根據他的身體狀況判斷是否可以繼續出賽。

被問到林立是否完全健康，曾豪駒回應：「也不能說他完全健康，他的傷就是擺在那邊，經過休息、治療會好一點，連續出賽後是不是會再影響他的傷勢，都是必須密切關注控管。」