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中職／我還有力氣！單季局數將創新高 李東洺：還沒有到盡頭的感覺

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊李東洺。本報資料照片
富邦悍將隊李東洺。本報資料照片

2026世足賽

富邦悍將隊李東洺奇蹟般的10連勝，5日在天母棒球場畫下句點，隨著投球局數逼近生涯單季新高，外界掛心他的體力負荷，李東洺也透露，投手教練許銘傑也一直提醒這件事，「我是和教練說，我沒關係，我感覺還有力氣，還沒有到盡頭的感覺。」

李東洺本季成為本土王牌代名詞，連勝之旅一路推進到10場，直到上周日面對味全龍隊投4.1局失4分吞敗，已是悍將球團史紀錄的10連勝畫下句點。

李東洺在本季前12場登板僅挨2轟，該役單場就挨3轟，回顧投球內容，他也說滿多失投，「面對聯盟第一的球隊，出現那麼多失投，被打很多長打不意外。」他指出，當天的失投球近10顆，是自己需要再努力的地方。

李東洺當天依序遭到郭天信、朱育賢、陳子豪重擊，張祐嘉也敲二壘打，他指出，「阿信那顆是他真的厲害，他的狀況真的很好，培峰也有提醒我，但我果斷說我要這樣丟。」至於朱育賢、陳子豪的開轟，李東洺指出，「那是我的失誤，把球投到好打的位置，造成長打，阿嘎（張祐嘉）那個二壘打也是，如果不要投到那邊去，可以把傷害減到最小。」

經此一戰，李東洺在天母棒球場累積0勝3敗、防禦率8.10，他也有注意到，「記得之前國家隊集訓，也是在這邊投得不好。」李東洺笑說，當然希望不是因為球場的關係，但畢竟每次在天母都投得不太好，難免會往那邊想，「不過我還是相信可以突破，看可不可以找放假去牛棚或是去天母遛狗，熟悉一下。」

回顧這趟連勝之旅，李東洺說，外界很多關注，但自己並沒有想那麼多，「我是先發投手，就是把吃的局數吃完，創造球隊贏球的機會，沒有自己在連勝的想法。」他也說自己並非迷信的人，球衣、帽子那些該洗的東西還是有洗，只有基本的睡眠、飲食、訓練維持平常該做的事。

李東洺本季投球局數74.2局，已經逼近生涯最多的75.2局（2025年），他坦言這是自己沒有接觸過的單季局數，加上與各隊的對戰變多，大家會更清楚自己的球路，都是自己要去努力突破的地方，「盡量去努力，就看自己可以走到什麼地方，希望可以以完整撐完整季去努力。」

李東洺 中職 許銘傑

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