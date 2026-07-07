中職／桃猿雙洋砲同時上場？曾總說有可能：這就是球隊方向

樂天桃猿隊的洋砲補強計畫，昨天直接投入加倍特效藥，同時簽下Ronnie Dawson、Adam Walker，中文譯名分別為「道威聖」與「威克」。道威聖將在明天擔任先發外野手出賽，對於後續雙洋砲同時投入戰線，總教練曾豪駒表示：「有可能」，也透露這就是球團設定的方向。

猿隊上半季僅攻下174分，打破60場半季團隊最低得分紀錄，過去的「暴力猿」失去風采，猿隊直接補強雙洋砲。

道威聖具備南韓職棒資歷，2024年季中因外野守備碰撞造成膝蓋傷勢提前報銷，經過完整復健後，今年在美國大西洋聯盟出賽，合計31戰敲出8轟、28分打點，長打率0.581。此外，道威聖今年在大西洋聯盟期間亦兼任教練，累積協助球員訓練與經驗傳承。

威克則打滾過日本職棒，2022年在讀賣巨人出賽124場，繳出打擊率0.271、23支全壘打、52分打點與長打率 0.515。今年球季原先效力Oisix新潟天鵝之皇隊，在日職二軍出賽55場，擊出13支全壘打、33分打點，長打率達0.538，獲得猿隊出手延攬。

曾豪駒表示，兩位洋砲同時出賽，就是球團設定的方向，當然還要看後續執行成效，本土投手也會因此負擔加重，「過程一定有期待、也有擔憂。」

他說大家常講本土投手養成，此舉也正好出現空間，「本土先發當然有壓力，但要怎樣撐住壓力，把好的東西展現出來。」曾豪駒坦言，「還沒執行，大家都不知道效應如何。」但他強調，無論如何，目標都是為了讓團隊有更好的競爭力。

猿隊本土先發接下來必須寄望曾家輝、劉家翔、陳克羿、林子崴扛起，曾豪駒也透露，因應球隊準備雙洋砲，林子崴近期的出賽已在拉長局數，為轉任先發準備。

曾豪駒看兩位洋砲，道威聖屬於中長型打者，威克則是純長打型，道威聖明天就將「開箱」，而因應註冊新洋將，日籍洋投榊原元稀註銷，將繼續在二軍出賽。