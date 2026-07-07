中職／腰椎間盤突出加重腳失去知覺 邊荷律：明星賽我會參加

中信兄弟韓籍啦啦隊邊荷律在社群平台透露，最近腰椎間盤突出變嚴重，去看醫生打針治療，下周末的中職明星賽仍會參加。

邊荷律發文透露，「我的腰椎間盤突出變嚴重了，壓迫到神經，害我的腳都失去知覺，所以醫院叫我兩個星期都不能跑步。可是我剛剛打完針回來，我覺得我的腰已經被打穿了，那個針居然有筷子那麼粗，直接往腰上插！」

「醫生明明跟我說有打麻醉所以不會痛，叫我不要擔心，結果最痛的根本就是麻醉針啊！醫生是大騙子！我現在受到身體跟心靈的雙重打擊，腳沒知覺就算了，腰還被捅了一針超級無敵宇宙霹靂爆炸痛的針！我現在只想找我媽媽，真的好痛！」

邊荷律預計7月18日明星賽第一天將登台應援，醫生建議她休息2周，不過邊荷律告知粉絲，「明星賽我會參加的，不會勉強自己，所以不用擔心，我今天要吃炸雞安慰一下自己。」

同樣原定18日登台的富邦悍將韓籍啦啦隊李珠珢，日前已宣布為了陪媽媽去大醫院看診，所以將缺席今年明星賽。