中職／明星賽6組藝人接力開唱 「灌籃高手」主唱上杉昇將重現經典！

中華職棒明星對抗賽將於7月18、19日在台北大巨蛋登場，眾所矚目的賽後演唱會也將熱力登場，今年邀請六組橫跨不同世代、不同音樂風格的重量級歌手輪番獻唱，從流行創作、R&B、經典唱跳到搖滾金曲，陪伴球迷一起享受結合棒球、音樂與娛樂的夏日盛典。

7月18日由「創作才子」韋禮安、「金曲歌王」李玖哲及「香港殿堂級天團」草蜢接力登台，以創作流行、R&B及經典唱跳演出，點燃大巨蛋的夏夜熱情。7月19日則由「日本搖滾傳奇歌手」上杉昇、「創作歌后」戴佩妮及「金曲台語歌王」蕭煌奇輪番開唱，跨越不同世代與音樂風格，以一首首耳熟能詳的經典作品，為明星賽再掀高潮。

韋禮安曾於2023年明星賽擔任表演嘉賓，不僅帶來多首人氣歌曲，更與多位球星同台合唱，留下令人印象深刻的演出。他以細膩的詞曲創作與溫暖嗓音深受歌迷喜愛，多次榮獲金曲獎肯定，兼具創作實力與現場演唱魅力，期待再次與球迷相見。

李玖哲以渾厚且極具辨識度的R&B唱腔征服華語樂壇，〈我會好好過〉、〈想太多〉、〈Will You Remember Me〉等作品至今仍是許多人心中的經典。充滿感染力的現場演唱，也將為明星賽注入不同的熱情與能量。

中華職棒明星對抗賽公布演出陣容，兩天賽事邀請六組橫跨不同世代、不同音樂風格的重量級歌手輪番獻唱。圖／中華職棒提供

香港殿堂級唱跳團體草蜢由蘇志威、蔡一智及蔡一傑組成，出道超過四十年，以充滿活力的舞台演出風靡華語樂壇，更在香港紅館締造無數演唱會紀錄。〈失戀陣線聯盟〉、〈寶貝對不起〉等經典歌曲傳唱至今，相信將帶領全場球迷重溫青春回憶。

上杉昇是日本90年代傳奇搖滾樂團WANDS主唱兼作詞人，獨具魅力的嗓音陪伴無數歌迷走過青春歲月，其中《灌籃高手》片尾曲〈直到世界盡頭〉更是跨越世代的經典名曲。首度登上中職明星賽舞台將重現經典，勢必掀起滿滿回憶殺。

金曲創作歌后戴佩妮出道多年，身兼創作人與歌手，曾榮獲金曲獎最佳國語女歌手、最佳作曲人等多項肯定，也曾以佛跳牆樂團拿下最佳樂團獎。〈你要的愛〉、〈街角的祝福〉、〈愛瘋了〉等代表作品歷久彌新，充滿生命力的創作風格深受歌迷喜愛。

明星賽老朋友蕭煌奇今年憑藉專輯《做一個惜情軟心的人》，一舉奪下金曲獎「最佳台語男歌手獎」及「最佳台語專輯獎」，締造個人第五座台語歌王紀錄。今年奪下金曲獎後特別保留時間再度來明星賽獻唱，渾厚且充滿情感的歌聲，將為明星賽留下最動人的時刻。