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日職／徐若熙腰傷探詢台日醫療建議 日媒曝「恐本季報銷」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
軟銀台灣投手徐若熙因腰傷返台諮詢醫療意見，日媒報導他可能近期接受手術，若動刀本季復出機會恐極低。圖／福岡軟銀鷹提供
軟銀台灣投手徐若熙因腰傷返台諮詢醫療意見，日媒報導他可能近期接受手術，若動刀本季復出機會恐極低。圖／福岡軟銀鷹提供

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效力軟銀鷹隊的台灣投手徐若熙，傷勢狀況持續等待官方消息，日刊體育、Sponichi Annex今天的報版新聞都提到徐若熙腰部可能即將動刀，後者更直言：「恐本季報銷」。

Sponichi Annex以紙本頭題報導，以「恐本季報銷」入題，文中指出徐若熙為了尋求第二醫療意見，返回台灣就診，目前雖然已回到日本，但仍無法恢復投球，「如今將在手術與保守治療之間做出選擇，若決定動刀，本季復出的機會恐怕十分渺茫。」

日刊體育報導以「徐若熙可能在近日內接受手術」為題，內文同樣提到：「據了解，徐若熙在隨復健組調整期間，除了在日本接受檢查外，也返台接受進一步檢查，最終可能決定動刀。」

報導中也提及，徐若熙今年僅是3年15億日圓合約的第一年，儘管動刀將面臨長期脫離戰線，但為了來年能在先發的位置上長期活躍，徐若熙將以徹底治療傷勢、完全康復為優先。

徐若熙今年至今共在一軍登板6場，累積2勝3敗、防禦率4.99。

徐若熙 日本 日職

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