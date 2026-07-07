中職／悍將再簽日籍育成洋投 山崎正義攜獨聯防禦率1.35參戰二軍

富邦悍將隊充實二軍農場戰力，今日宣布與日本籍投手山崎正義（Seigi Yamazaki）完成簽約，將以「育成洋將」的身分正式加盟富邦悍將，在下半季投入悍將二軍比賽。球團期盼透過完善的農場培訓體系，幫助這位深具潛力的年輕好手再成長，為悍將未來的戰力儲備更多可用之兵。

今年23歲的山崎正義是一名右投，最快球速超過150公里，2022年在高中畢業後加入日本獨立聯盟四國島聯盟plus的德島藍短襪隊，效力5個球季是球隊重要的牛棚戰力，並獲球團重點栽培，曾在2024年獲球團派遣至哥倫比亞冬季聯盟磨練。

山崎正義今年球季目前出賽21場、46.2局，防禦率1.35，拿下3勝6中繼4救援的成績，上個月曾接受悍將球團測試，經過教練團評估後測試通過，邀請山崎正義來台加入悍將成為育成洋將。

悍將球團同時也感謝德島藍短襪球團的配合及協助，目前山崎正義已經抵達台灣，等待相關程序完成後，就會投入悍將二軍訓練，透過二軍實戰持續成長。