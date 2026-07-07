快訊

18歲愛女遭輾壓亡…母求償落空崩潰問「白犧牲了嗎」 法官冷回：對啊

太空視角直擊巴威！「完美颱風眼」震撼曝光 沖繩先拉警報11日接近台灣

Netflix觀眾「只看完一季」棄追熱門影集！變官方擔憂來源 網曝中肯原因

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／悍將再簽日籍育成洋投 山崎正義攜獨聯防禦率1.35參戰二軍

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將宣布與日本籍投手山崎正義（Seigi Yamazaki）完成簽約，已經抵達台灣，準備投入二軍訓練。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將宣布與日本籍投手山崎正義（Seigi Yamazaki）完成簽約，已經抵達台灣，準備投入二軍訓練。圖／富邦悍將隊提供

2026世足賽

富邦悍將隊充實二軍農場戰力，今日宣布與日本籍投手山崎正義（Seigi Yamazaki）完成簽約，將以「育成洋將」的身分正式加盟富邦悍將，在下半季投入悍將二軍比賽。球團期盼透過完善的農場培訓體系，幫助這位深具潛力的年輕好手再成長，為悍將未來的戰力儲備更多可用之兵。

今年23歲的山崎正義是一名右投，最快球速超過150公里，2022年在高中畢業後加入日本獨立聯盟四國島聯盟plus的德島藍短襪隊，效力5個球季是球隊重要的牛棚戰力，並獲球團重點栽培，曾在2024年獲球團派遣至哥倫比亞冬季聯盟磨練。

山崎正義今年球季目前出賽21場、46.2局，防禦率1.35，拿下3勝6中繼4救援的成績，上個月曾接受悍將球團測試，經過教練團評估後測試通過，邀請山崎正義來台加入悍將成為育成洋將。

悍將球團同時也感謝德島藍短襪球團的配合及協助，目前山崎正義已經抵達台灣，等待相關程序完成後，就會投入悍將二軍訓練，透過二軍實戰持續成長。

富邦 哥倫比亞 中職

延伸閱讀

中職／上半季打出兩張關鍵好牌 悍將下半季拚季後賽仍待考驗

中職／李東洺首次挨3轟吞敗 球團史最長先發10連勝告一段落

中職／選秀點評！陳柏凱成狀元後再狂補投手 悍將這屆選得好

中職／龍隊、悍將雙A段班繼續糾纏 郭天信也知7勝7敗：把優勢打回來

相關新聞

日職／徐若熙腰傷探詢台日醫療建議 日媒曝「恐本季報銷」

效力軟銀鷹隊的台灣投手徐若熙，傷勢狀況持續等待官方消息，日刊體育、Sponichi Annex今天的報版新聞都提到徐若熙腰部可能即將動刀，後者更直言：「恐本季報銷」。

中職／悍將再簽日籍育成洋投 山崎正義攜獨聯防禦率1.35參戰二軍

富邦悍將隊充實二軍農場戰力，今日宣布與日本籍投手山崎正義（Seigi Yamazaki）完成簽約，將以「育成洋將」的身分正式加盟富邦悍將，在下半季投入悍將二軍比賽。球團期盼透過完善的農場培訓體系，幫助這位深具潛力的年輕好手再成長，為悍將未來的戰力儲備更多可用之兵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。