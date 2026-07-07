永慶傳愛盃少棒賽落幕 高市金潭國小關鍵兩局搶分封王

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
永慶房產集團高雄區品牌經管會贊助20萬元舉辦第4屆永慶傳愛盃少棒錦標賽。圖／高雄市傳愛協會提供
永慶房產集團高雄區品牌經管會贊助20萬元舉辦第4屆永慶傳愛盃少棒錦標賽。圖／高雄市傳愛協會提供

2026世足賽

邁入第4屆的永慶傳愛盃少棒錦標賽，吸引高雄8支少棒隊參賽，小球員多來自偏鄉、少有比賽機會，終於有機會站上球場、穿著球衣，在觀眾的加油聲中奮力揮棒。最後決賽由金潭國小以3比1擊敗屏山國小奪冠。

今年比賽與過去不同的是，主辦單位把舞台留給更多年輕球員，限制已畢業學生不得參賽，讓平時較少上場的孩子，也能在正式比賽中累積經驗，這不只是暑假盃賽，更是新世代接棒的重要練兵機會。

賽事從上月27日展開分為A、B兩組，各4支球隊採單循環賽制，A組金潭國小一路三戰全勝率先晉級決賽；B組屏山國小與鼓岩國小同樣取得2勝1敗，但屏山憑藉預賽11比1擊敗鼓岩的對戰優勢，搶下冠軍戰門票。

冠軍戰當天，棒球場瀰漫著緊張氣氛，前三局雙方投手互有壓制，誰也無法突破防線；直到第四局，兩隊各攻下一分，比賽正式進入白熱化，關鍵時刻，金潭國小把握第五、第六局攻勢，再添2分保險分，終場以3比1封王，也為今年賽事畫下句點。

個人獎項打擊王由屏山陳建熏、美濃溫彥愷、鼓岩鄭順發獲得；盜壘王為鼓山許宇翔；最佳投手由美濃吳沛晞拿下；最佳捕手為金潭陳亞撒；最佳美技由金潭陳宇翔獲選；運動家精神獎由屏山朱修緯獲得；錦標賽MVP為金潭潘又賢；最佳總教練則由金潭李昱德獲選。

主辦單位高雄市傳愛協會理事長陳品聲指出，傳愛盃的初心從來不是只為了辦比賽，而是希望透過棒球陪伴孩子成長，建立自信、學習責任感，懂得團隊合作與永不放棄，因為棒球變得更勇敢、更相信自己。

這份陪伴也延伸到球場之外，協會第一屆起便設立「傳愛獎學金」，鼓勵孩子兼顧課業與品格，並補助遠道而來球隊住宿費，一起包水餃共享晚餐，讓遠離家鄉比賽的孩子感受到溫暖。

陳品聲表示，永慶房產集團高雄區四品牌經管會長期投入贊助，以實際行動支持基層棒球，讓企業資源轉化為孩子成長的養分，將持續推動各項弱勢關懷計畫，串聯更多企業與社會力量，成為孩子最堅實的後盾。

金潭國小與屏山國小冠亞軍決賽，頻頻出現壘包上的攻防戰。 圖／高雄市傳愛協會提供
金潭國小與屏山國小冠亞軍決賽，頻頻出現壘包上的攻防戰。 圖／高雄市傳愛協會提供

<a href='/search/tagging/2/高市' rel='高市' data-rel='/2/247394' class='tag'><strong>高市</strong></a>金潭國小在第4屆永慶傳愛盃少棒賽驚險封王。圖／高雄市傳愛協會提供
高市金潭國小在第4屆永慶傳愛盃少棒賽驚險封王。圖／高雄市傳愛協會提供

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