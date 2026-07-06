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韓職／為什麼王彥程可以！合照TWICE娜璉 田中將大表情符號笑翻網友

聯合新聞網／ 綜合報導
王彥程追星成功笑開懷。圖截自王彥程IG
王彥程追星成功笑開懷。圖截自王彥程IG

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效力韓職韓華鷹的台灣左投王彥程日前在客場出戰LG雙子時，意外迎來追星成功的夢幻時刻。身為TWICE粉絲「ONCE」的他，剛好遇到TWICE成員娜璉擔任開球嘉賓，賽後把握機會與偶像合照，並在IG寫下「Twice&Once」，貼文一出立刻引發隊友與球迷熱烈討論。

王彥程過去接受訪問時不只一次透露自己是TWICE粉絲，甚至曾表示喜歡TWICE長達11年。當年確定旅韓加盟球隊時，他就曾笑說，自己平常和一般年輕人一樣會追韓劇、聽K-pop，被問到喜歡哪個韓團時，他毫不猶豫回答「TWICE」。韓華鷹過去在社群平台發布王彥程相關貼文時，也曾多次使用TWICE歌曲作為背景音樂，早已讓球迷知道他的粉絲身分。

這次韓華作客蠶室球場出戰LG雙子，正好碰上娜璉4日受邀擔任開球嘉賓。王彥程該場沒有輪到先發，也因此有機會近距離欣賞偶像開球，之後更成功與娜璉合照。照片中，王彥程露出燦爛笑容，略顯害羞地比出YA，與娜璉保持一定距離，還獲得娜璉簽名娃娃，讓不少網友直呼羨慕。

王彥程5日趁休兵日在個人IG貼出合照，並寫下「Twice&Once」，貼文很快突破4.5萬人按讚，留言區也瞬間被隊友、球迷與台灣棒球圈好友攻佔。曾效力LG雙子、現為韓華投手的李相奎留言表示：「王啊！這裡面也有我的功勞噢！」

不只韓華隊友現身留言，效力波士頓紅襪體系的台灣好手鄭宗哲也在留言區寫下：「開始了。」更有趣的是，過去在東北樂天金鷲時期曾與王彥程共事、現效力讀賣巨人的日職名投田中將大，也留下5個挑眉表情符號，讓網友笑翻，紛紛留言「老大哥也羨慕了」、「大賢拜想來韓職了嗎？」反應相當熱烈。

王彥程與田中將大的緣分也受到球迷關注。田中將大從大聯盟回鍋樂天金鷲期間，曾與王彥程同隊，王彥程的橫掃球也曾向這位日職前輩請益。如今王彥程難得公開與偶像合照，連前隊友都特地現身留言，也讓這次追星成功更添話題。

台灣球迷也紛紛笑說王彥程終於「夢想成真」、「羨慕公費追星」、「不要笑得太燦爛」、「這是我看過你最開心的一次」、「嘴角上揚幅度比三振出局時高出一千倍」、「還有8個成員要合照 加油」、「為什麼王彥程可以」。

身為Once的王彥程開心和娜璉合照。圖截自王彥程IG
身為Once的王彥程開心和娜璉合照。圖截自王彥程IG

娜璉此次開球同樣延續她與LG雙子的特殊緣分。根據韓媒報導，這已經是娜璉第3度站上蠶室球場投手丘，而且3次都穿上LG球衣。她在2016年出道初期首度為LG開球，2018年再度受邀登板，2026年則第3度擔任開球嘉賓，延續與LG長達10年的緣分。由於她首次開球時LG打成平手，之後兩次開球LG都順利贏球，也讓娜璉獲得「勝利妖精」封號。

王彥程今年在韓職舞台逐漸打出亮眼表現，如今又在客場意外完成與偶像娜璉合照的心願，從投手丘上的台灣好手到成功追星的ONCE，這段插曲不僅讓球迷看見他場外可愛一面，也成為韓職與K-pop交會下的趣味話題。

王彥程不僅和娜璉合影，還獲得親筆簽名。圖截自王彥程IG
王彥程不僅和娜璉合影，還獲得親筆簽名。圖截自王彥程IG

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