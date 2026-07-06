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日職／徐若熙傷勢狀況不樂觀？軟銀投教：我想應該是這樣

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
徐若熙傳勢不樂觀。中央社
徐若熙傳勢不樂觀。中央社

2026世足賽

效力軟銀鷹隊的台灣投手徐若熙，傷勢狀況未明，投手教練倉野信次今天坦言，目前還不是很清楚實際狀況，要等接下來的相關報告。被問到是否代表狀況不樂觀，他回應：「現在還沒辦法投球，我想應該就是這樣吧！」

徐若熙前一次在一軍登板已是6月7日面對橫濱隊先發6局失2分、無關勝敗，原訂6月24日要碰上歐力士隊，因身體狀況緊急喊卡，改參與復健組，近期也低調返台一趟後回到日本，傷勢狀況始終未有官方消息，傳出腰部傷勢評估手術。

軟銀今天的練球日上，倉野被問到徐若熙的狀況，他表示，「之後才會收到報告」。進一步被詢問是否不太樂觀，倉野回應：「我也不是很清楚實際狀況，但現在還沒辦法開始投球，我想應該就是這樣吧！」

徐若熙今年至今共在一軍登板6場，累積2勝3敗、防禦率4.99。

徐若熙 日本 日職

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