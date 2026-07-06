中職／中信兄弟XAAPE聯名主題日 PS女孩時裝秀25日賽前登場

中信兄弟隊7月25到26日在台中洲際棒球場攜手國際潮流品牌 AAPE BY *A BATHING APE®，推出聯名主題日AAPE × 中信兄弟《TAICHUNG BROS CITY》，將洲際主場打造為一座融合棒球、街頭文化與潮流風格的虛擬城市，邀請所有球迷化身城市居民，一同走進這座潮流之都。

本次主題日從主視覺、球場佈置到一系列活動，都將圍繞「城市」的設定展開。當球迷踏入洲際棒球場的那一刻，便沉浸在這座以棒球與街頭為核心的潮流時尚之都《TAICHUNG BROS CITY》，無論是街頭元素、塗鴉藝術、滑板文化，或是充滿態度的潮流穿搭，都將在球場中一一呈現，打造獨特的城市風景。

本次主題日限定的進場贈品AAPE × 中信兄弟「聯名迷彩手指滑板吊飾」，以街頭文化中極具代表性的滑板結合AAPE與中信兄弟聯名黃色與藏青色的迷彩圖騰，打造兼具潮流風格與收藏價值的專屬「城市紀念品」。

本次主題日更邀知名塗鴉藝術家「布雷克BLACKZAO」 親臨洲際棒球場現場創作，球迷將能近距離欣賞大型塗鴉作品的創作，感受街頭藝術最真實的魅力，也象徵著為TAICHUNG BROS CITY留下獨一無二的城市印記。

一系列AAPE × 中信兄弟限定聯名服飾，以專屬聯名迷彩圖騰為設計核心，融合AAPE經典街頭風格與中信兄弟球隊元素，打造兼具潮流態度與收藏價值的限定商品。系列商品包含聯名球衣、多款主題T-shirt、老帽，以及連帽外套，讓球迷朋友無論身處球場內外，都能穿上屬於AAPE × 中信兄弟的街頭風格。

25日賽前場外舞台將有 《BROS STREET RUNWAY》AAPE × 中信兄弟聯名服飾時裝秀，把洲際棒球場化身為街頭伸展台，Passion Sisters女孩與製噪機團員也將擔任走秀嘉賓，他們將穿上本次聯名服飾，以充滿潮流感的演繹方式，展現本次聯名系列的魅力。此外，擁有超過20年模特兒經驗的Passion Sisters經紀人小乖姊，也將特別擔任本次時裝秀監製，帶領女孩們與製噪機一同踏上伸展台，以最具街頭風格的姿態，展現專屬於 TAICHUNG BROS CITY 的潮流能量與城市魅力。