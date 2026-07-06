中職／桃猿洋砲不只1位！簽下道威聖、威克著眼亞洲職棒資歷

樂天桃猿隊今天正式公布外籍野手，而且一次就是兩人，除了先前已經曝光的Ronnie Dawson，還有Adam Walker，中文譯名分別暫定為「道威聖」與「威克」。兩名外籍野手皆具備美國與亞洲職棒經歷，球團期待透過兩人的加入，提升團隊野手深度與打線火力，作為2026年球季下半季戰力補強的重要一環。

道威聖現年31歲，右投左打，身高188公分、體重98公斤，過去曾效力美國職棒休士頓太空人與辛辛那提紅人隊體系，並於2021年登上大聯盟。2023年轉戰韓國職棒培證英雄隊後，道威聖迅速展現適應亞洲棒球的能力，兩個球季合計出賽152場，繳出打擊率0.332、上壘率0.399、長打率0.488，累積203支安打、45支二壘安打、14支全壘打與86分打點。

道威聖2024年球季在韓職出賽95場，繳出打擊率0.330、11支全壘打、57分打點與 OPS 0.906的優異成績，季中因外野守備碰撞造成膝部傷勢，提前結束球季。經過完整復健後，今年在美國大西洋聯盟出賽，合計31戰敲出8轟、28分打點，長打率達0.581，展現復出後的競爭力與進攻效率。此外，道威聖今年在大西洋聯盟期間亦兼任教練相關角色，累積協助球員訓練與經驗傳承的經歷，展現其對棒球專業的投入與領導特質。

威克現年34歲，右投右打，身高196公分、體重104公斤，過去曾在明尼蘇達雙城、亞特蘭大勇士、辛辛那提紅人、巴爾的摩金鶯及華盛頓國民等美職體系累積經驗，並於2022年加盟日本職棒讀賣巨人。沃克在日職首年即出賽124場，繳出打擊率0.271、23支全壘打、52分打點與長打率 0.515的成績，展現突出的長程炮火實力。

威克2026年球季效力Oisix新潟天鵝之皇隊期間，持續在日本職棒二軍聯盟出賽，目前出賽55場，擊出13支全壘打、33分打點，長打率達0.538，仍保有出色的長打產能與打線威脅性。

球團表示，本次補強主要著重於兩名球員的亞洲職棒經驗、打擊能力與即戰力條件。道威聖過去在韓職已有穩定實績，優異的攻擊穩定度且個人特質熱情正向；威克則是具有日職一軍單季20轟以上資歷的全壘打好手，能為打線提供不同型態的攻擊選項。

球團也表示，兩名球員在評估過程中皆展現高度加盟意願，對於來台挑戰中華職棒充滿期待。道威聖已完成相關行政程序並向球隊報到；威克預計完成相關行政程序後向球隊報到，後續將依教練團安排投入訓練與比賽準備。

球團表示，將持續檢視球隊戰力需求，透過外籍球員補強與現有陣容整合，為下半季賽程做好完整準備，期待兩位新洋將加入後，能為團隊帶來更多攻擊火力並激盪出更多競爭能量。

樂天桃猿隊簽下Adam Walker，譯名「威克」。圖／樂天桃猿隊提供