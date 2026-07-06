棒球／布拉格棒球週陳敏賜開轟2安2打點 中華培訓隊擊退荷蘭

名古屋亞運棒球項目中華培訓隊參加捷克布拉格棒球週賽事，今天首戰與荷蘭交手，陳敏賜開轟、單場2安2打點，投手黃柏儒6局失3分優質先發，培訓隊終場以10比4搶勝。

2026年亞運棒球項目中華培訓隊由總教練湯登凱領軍，6月底出發赴荷蘭參加哈連盃棒球賽、拿下季軍，昨天接著移動到捷克，參加布拉格棒球週賽事。

培訓隊今天首戰與荷蘭交手打線發揮，1局上靠著觸身球保送、失誤、陳敏賜選到四壞保送攻占滿壘，高育瑋適時安打、一棒送回2分，再靠著失誤、保送、高飛犧牲打再拿1分，2人出局後呂東翰補上二壘打，一棒2分，培訓隊開賽就取得5比0領先。

2局上1人出局後陳致語選到四壞保送，陳敏賜開轟、2分砲幫助球隊拉大領先差距，再靠著楊振裕、李亦崴、林雨力接連安打，加上對方守備失誤再跑回1分。

培訓隊7局上再有攻勢，高育瑋率先敲出三壘打、楊振裕補上安打添分，再靠著李亦崴安打、失誤，培訓隊跑回團隊第10分。

培訓隊由投手黃柏儒先發，1局下被敲出2支二壘打，投出1次四壞保送，單局失掉2分，2到4局沒有掉分，5局下2人出局後再接連被敲2支安打失分。培訓隊7局換上林志穎接替中繼，2人出局後因為失誤、被敲安打再掉1分，但沒有擴大失分危機。

黃柏儒先發投6局被敲出6支安打，投出5次三振，失掉3分責失分、拿下勝投，林志穎、王宇傑、王政浩依序登板，僅林志穎再失1分非責失分，培訓隊順利拿下勝利。

培訓隊團隊敲出11支安打，陳敏賜開轟，單場2安2打點，高育瑋也有2安2打點好表現，楊振裕單場4打數敲出3支安打，貢獻1分打點。