中職／洪總稱「難道要我去烏西技術委員」 聯盟發聲明：用詞實為不妥

台鋼雄鷹隊今天在澄清湖棒球場對上統一獅隊，3局上獅隊王翾祐盜壘第一時間被判出局，獅隊提出挑戰，經電視重播輔助判決檢視後改判安全上壘，台鋼總教練洪一中因此上場詢問，並與裁判有一番激烈抗議。

洪總賽後接受媒體訪問時提到包括「沒有明確畫面，技術委員投票改判」、「難道要我去烏西技術委員」等言論，中華職棒聯盟隨後也發出聲明。