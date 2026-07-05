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中職／洪總稱「難道要我去烏西技術委員」 聯盟發聲明：用詞實為不妥
台鋼雄鷹隊今天在澄清湖棒球場對上統一獅隊，3局上獅隊王翾祐盜壘第一時間被判出局，獅隊提出挑戰，經電視重播輔助判決檢視後改判安全上壘，台鋼總教練洪一中因此上場詢問，並與裁判有一番激烈抗議。
洪總賽後接受媒體訪問時提到包括「沒有明確畫面，技術委員投票改判」、「難道要我去烏西技術委員」等言論，中華職棒聯盟隨後也發出聲明。
中職聲明稿如下：
針對洪總賽後發言，指裁判員表達無明確畫面卻改判等言論。
聯盟賽務部表示，今日在場上之重播輔助判決，僅洪總一再重複表達沒有改判依據，裁判員並無此回應。裁判員僅表達經技術委員檢視畫面後，認定並未tag到跑者，因此進行改判。
洪總指技術委員投票決定，是指技術委員改判原則為重播判決室內之絕對多數認定有明確改判依據，始得進行改判。本日判決案例也依此原則判定。
對於洪總以「難道要我去烏西技術委員」之用詞，實為不妥，對於涉及判決意見之發言，仍應以專業為基礎，維持彼此之尊重。
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