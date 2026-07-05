中職／林立掃4安+陳晨威3打點 猿隊4：2擊退兄弟

樂天桃猿隊與中信兄弟本周4連戰最後一場，猿隊本土投手曾家輝先發5.2局失1分（非自責分），打線則有林立單場4支4貢獻全隊超過半數的安打，加上陳晨威開轟敲回3打點，幫助猿隊以4：2打下勝利。

猿隊今天在1局上由林立的安打開啟攻勢，陳晨威從勝騎士手中轟出右外野2分全壘打，用個人本季第5轟替球隊打下2：0領先。

3局上林立再敲安打，隨後發動盜壘，還造成捕手陳統恩傳球失誤，一舉攻佔上三壘，陳晨威接著揮出高飛犧牲打替猿隊打回第3分。

兄弟在5局下連續獲得2次觸身球保送，張仁瑋擊出三壘滾地球造成守備失誤，兄弟先追回1分。猿隊則是在6局上也靠三壘失誤再添1分，取得4：1領先。

猿隊在7局下換上莊昕諺登板，兄弟張士綸、張仁瑋連續安打，王威晨在二、三壘有人時敲高飛犧牲打，將比數追成2分差，但兄弟之後沒再有分數進帳。

曾家輝今天先發5.2局只被敲出2支安打，有5次四壞球保送還有2次觸身球，僅失1分非自責分，送出6次三振，拿下本季第4勝。

猿隊今天全場敲7安，林立自7月歸隊後，今天先發上陣，擔任第2棒、右外野手，單場4次打擊機會都敲出安打，並在陳晨威的護送下跑回2分，還有1次盜壘成功，本季首度拿下單場MVP。

勝騎士則是主投7局用98球，被掃出6支安打（1轟），送出7次三振，失4分（2分自責分），吞下本季第3敗。而兄弟打線全場敲5安，開路先鋒張仁瑋單場3安猛打賞。