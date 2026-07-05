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中職／陳子豪心想「拜託拜託」等到本季首轟 隊友秘密武器奏效

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
陳子豪本季首轟出爐，拿下單場MVP。圖／味全龍隊提供
陳子豪本季首轟出爐，拿下單場MVP。圖／味全龍隊提供

2026世足賽

味全龍隊今天以5：3擊敗富邦悍將隊，單場從李東洺手中敲出3發全壘打，其中陳子豪在4局下敲出2分砲，望著球往右外野飛去時，他在心中祈禱「拜託拜託」，如願等到個人本季首轟，他也笑說「很開心。」

面對挑戰11連勝的悍將隊本土王牌李東洺，龍隊今天在首局就有郭天信敲出首局首打席全壘打，4局下朱育賢率先上場再敲1發陽春砲，陳子豪則是在2出局後把球掃向右外野2分彈，單場3轟都是擊出右外野大牆。

陳子豪透露，當下是掌握對方偏高的失投球，擊中球的當下就一直希望能飛過大牆，「打出去其實滿平的，自己就一直保佑它『拜託拜託』，剛好過，自己也滿開心的，跑過一壘就很開心。」

今天催生這一轟的秘密武器，則是拿莫・伊漾的遮陽膏，這場比賽在下午4點開打，龍隊許多球員都塗上遮陽膏上陣，但對陳子豪來說，用意非遮陽，「今天很多人都畫這個，我就跟著畫，沒想到就全壘打。」

陳子豪透露，自己平常不會塗遮陽膏上場，「賽前朱哥（朱育賢）就說，『你來啦、你畫啦，你都已經這麼衰了，畫一下啊！』」陳子豪被半拖半就地答應，還真的獲得好結果，開轟拿下單場MVP。

但被問及下一場是否沿用？他笑說還要看情況，畢竟自己不習慣，今天因為擦汗讓遮陽糕抹到全身都黑黑的。

至於郭天信今天一開賽抓李東洺投出的第一球開轟，賽後他提到，這是昨天就想好的策略，「照著昨天晚上想的去做設定，就是第一顆，我鎖定我要的球種和位置，有到我要的位置就出棒。」

郭天信認為，李東洺今天對上龍隊，相信他一定也有些壓力，「畢竟我們氣勢也還不錯。」而自己首打席那一轟，或許有讓他稍微分心一些，「以我的角色，如果可以影響到他，當然是好事，但結束之後我們還是好朋友。」

郭天信敲首局首打席全壘打。圖／味全龍隊提供
郭天信敲首局首打席全壘打。圖／味全龍隊提供

朱育賢敲出本季第9轟。圖／味全龍隊提供
朱育賢敲出本季第9轟。圖／味全龍隊提供

陳子豪 中職 李東洺

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