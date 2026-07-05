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中職／陳柏清1球救援成功替雄鷹守住勝利 坎南獲MVP

中央社／ 台北5日電
陳柏清一球化解滿壘危機。 台鋼雄鷹提供
陳柏清一球化解滿壘危機。 台鋼雄鷹提供

2026世足賽

中職台鋼雄鷹隊今天與統一7-ELEVEn獅隊交手，雄鷹一路領先，9局上3分差滿壘危機，陳柏清登板1球抓出局數，1球救援成功助隊以4比1搶勝，MVP由雄鷹隊先發投手坎南拿下。

雄鷹隊下半季開打以澄清湖棒球場為主場與獅隊打3連戰，雄鷹隊今天開賽就有攻勢，面對獅隊先發左投林詔恩，1局下曾子祐選到四壞保送上壘、王博玄敲安推進，吳念庭高飛犧牲打送回團隊第1分。

雄鷹隊3局下曾昱磬敲出內野安打，靠著犧牲觸擊推進，曾子祐安打送回第2分，4局下吳念庭、魔鷹（Steven Moya）、陳文杰接連安打攻占滿壘，高聖恩安打先送回1分，黃劼希選到保送，再擠回1分保險分，也讓獅隊先發投手林詔恩4局沒有投完就退場。

雄鷹隊8局打完維持4分領先，9局上換上終結者林詩翔登板但有狀況，先因王翾祐敲安失掉1分，留下2人出局滿壘局面退場。

雄鷹隊換上投手陳柏清登板，1球讓獅隊代打朱迦恩敲出一壘方向滾地球出局，抓下最後1個出局數，替球隊守住勝利，陳柏清拿下中職生涯首次救援成功，1球救援成功為聯盟史上第16次。

雄鷹隊今天由洋投坎南（David Buchanan）先發，總計用97球投7局，被敲出5支安打，投出4次三振、1次四壞保送，無失分，拿下個人本季第5勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

坎南獲本季第5勝與單場MVP。 台鋼雄鷹提供
坎南獲本季第5勝與單場MVP。 台鋼雄鷹提供

陳柏清 林詔恩 吳念庭

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