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中職／單場3轟斷李東洺10連勝 葉總：總是要有人把他打下神壇

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
味全龍隊先發投手魔神龍。圖／味全龍隊提供
味全龍隊先發投手魔神龍。圖／味全龍隊提供

2026世足賽

味全龍隊今天單場敲3轟以5：3擊敗富邦悍將隊，斬斷悍將本土先發李東洺的先發10連勝，龍隊總教練葉君璋賽後笑說：「總是要有人把他打下神壇嘛！」

李東洺在上半季寫下10連勝佳績，成為中職史上第5位達成上半季10勝的本土投手，今天在下半季首場出賽挑戰第11勝，但僅投4.1局失4分，被郭天信、朱育賢、陳子豪敲出全壘打，生涯首度單場挨3轟，吞下本季第2敗，10連勝畫下句點。

龍隊今天3轟都飛出右外野大牆，葉君璋賽後指出，「今天看起來，球的確有比較會飛，尤其是在右外野的方向。」而能夠攻破李東洺拿下勝利，葉總表示：「總是要有人把他打下神壇嘛，也是時候了！10勝了，總是要有人想辦法。」

葉君璋表示，剛好隊上打者今天打得還不錯，若是讓李東洺一直很順地投下去，對職棒也不見得是好事，代表大家沒有在想辦法突破他。葉總解釋，這番話沒有負面意思，「我覺得他投得很好，但我們就是要想辦法把他打下來，他之後又更努力把我們壓制，那我們就再想辦法把他打下來。」

葉君璋認為，李東洺今天也沒有投不好，但或許是投第一球就被郭天信敲全壘打，因此受到影響，天氣炎熱也會影響他的投球，「再加上他已經10連勝，心態上他搞不好也會有一些不一樣，種種原因，搞不好他今天敗投，他還鬆一口氣。」

李東洺今年蛻變成目前聯盟最強本土投手，賽前以10勝暫居聯盟勝投王，防禦率1.66僅次於龍隊洋投蔣銲。葉總認為，今年他最大的不同在於控球，「他一直以來都是有球威的，之前常會有一些控球上的問題，但今年他除了直球投得進去，變化球也投得進去，又有球威，打者沒有很好打。」

今天能對富邦悍將打下二連勝，葉總坦言，本季對上富邦確實不太好打，因此先發投手魔神龍以8局失2分（1分自責分）的表現壓制悍將打線，也是關鍵。

李東洺 中職 葉君璋

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