快訊

紐約傳槍擊案！至少8人中槍 其中4人是孩童...1人狀況危急

雨區擴大！4縣市發布大雨特報 影響時間持續到明天

毒油風暴延燒名廟「泡麵土地公」急撤問題泡麵 廟方曝最新供應現況

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／李東洺首次挨3轟吞敗 球團史最長先發10連勝告一段落

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
朱育賢敲出個人本季第9轟。圖／味全龍提供
朱育賢敲出個人本季第9轟。圖／味全龍提供

2026世足賽

富邦悍將隊本土王牌李東洺今天登板挑戰11連勝壯舉，但面對味全龍隊僅投4.1局失4分退場，單場挨3轟寫生涯新高。悍將全場敲5安，最終以3：5落敗，李東洺寫下的球團史最長連勝止於10場、睽違近3個月再吞本季第2敗。

李東洺今年上半季出賽12場，自第3場出賽起，寫下10連勝的成就，成為史上第5位上半季就拿下10勝的本土投手，同時也蟬聯5、6月聯盟投手月MVP，但下半季首場先發出師不利。

李東洺今天客場出戰味全龍隊，投出的第1球就被郭天信轟出右外野大牆，形成首局首打席全壘打，先失1分。悍將打線則在4局上靠龍隊外野手張祐嘉的失誤一舉攻回2分，反以2：1領先。

然而李東洺在4局下又被首名打者朱育賢轟出追平陽春彈，接著投出四壞球保送，2出局後被陳子豪再轟一發右外野2分全壘打，也是陳子豪本季首轟。李東洺單場挨3轟寫生涯新高，也已超越他過去12場出賽的被全壘打數，龍隊4：2要回領先。

李東洺投到5局下又因2支安打和保送製造滿壘危機，因此被換下場休息。

悍將牛棚在6局下持續失分，第3任投手王浩原登板，龍隊劉俊緯、陳子豪、張祐嘉接連敲出安打，郭天信在滿壘時擊出高飛犧牲打追加第5分，將比數改寫為5：2。悍將打線雖在9局上追回1分，仍沒能改變戰局。

此戰李東洺只投4.1局用83球，是他本季繼4月11日對上台鋼雄鷹後，第二度投不滿5局退場，共被掃出7支安打含3轟，有2次四壞球保送，失4分都是自責分。「愛東洺打線」今天也沒有發揮，讓李東洺中斷10連勝，吞下近3個月來的首敗、本季第2敗。

龍隊魔神龍則是先發8局用101球，只被敲出3支安打，送出4次三振，失2分（1分自責分），拿下本季第4勝。龍隊打線全場敲出10支安打，陳子豪敲本季首轟貢獻2打點，本季首度拿下單場MVP。

味全龍郭天信敲出生涯第5支首局首打席全壘打。圖／味全龍提供
味全龍郭天信敲出生涯第5支首局首打席全壘打。圖／味全龍提供

陳子豪本季首轟出爐。圖／味全龍提供
陳子豪本季首轟出爐。圖／味全龍提供

味全龍郭天信敲出生涯第5支首局首打席全壘打。圖／味全龍提供
味全龍郭天信敲出生涯第5支首局首打席全壘打。圖／味全龍提供

李東洺 中職 郭天信

延伸閱讀

中職／范國宸3安2打點帶頭 悍將掃14安下半季首戰6：3屠龍

中職／江承諺生涯千局達成現役第3人 獅隊靠林子豪關鍵三壘打逆轉台鋼

中職／龍隊、悍將雙A段班繼續糾纏 郭天信也知7勝7敗：把優勢打回來

中職／林泓育4安、桃猿單場16安平本季最多 賞兄弟上半季墊底

相關新聞

中職／單場3轟斷李東洺10連勝 葉總：總是要有人把他打下神壇

味全龍隊今天單場敲3轟以5：3擊敗富邦悍將隊，斬斷悍將本土先發李東洺的先發10連勝，龍隊總教練葉君璋賽後笑說：「總是要有人把他打下神壇嘛！」

中職／李東洺首次挨3轟吞敗 球團史最長先發10連勝告一段落

富邦悍將隊本土王牌李東洺今天登板挑戰11連勝壯舉，但面對味全龍隊僅投4.1局失4分退場，單場挨3轟寫生涯新高。悍將全場敲5安，最終以3：5落敗，李東洺寫下的球團史最長連勝止於10場、睽違近3個月再吞本季第2敗。

中職／是否該訂費仔條款？葉君璋：須全盤考量公平性

台美混血好手費柴德成為自由球員後，球迷討論是否制定「費仔條款」、降低台裔球員加入中職門檻，味全龍總教練葉君璋認為應全盤考...

中職／還不知悍將派誰打亞運 光總看各隊支援人選「中華隊滿強的」

迎接9月舉行的名古屋亞運棒球賽事，中職各隊支援選手名單率續曝光，外傳富邦悍將隊主戰捕手戴培峰獲徵召參賽，對此悍將隊總教練後藤光尊指出，目前還不知道自家選手是派誰參賽。而他聽及各隊支援的名單後則笑說，「那⋯⋯中華隊也滿強的。」

中職／明星賽兩天門票接近完售 加開8千張門票挑戰8萬人紀錄

中華職棒明星賽將於18、19日在台北大巨蛋登場，曾豪駒、高志綱分別領軍TEAM STAR、TEAM TAIWAN，聯盟今天宣布加開外野區上層座位，6日中午12點在ibon售票系統正式開賣。

中職／「終於輪到我了！」 龍隊21歲左投黃侰程初登板飆2K自評不錯

味全龍隊21歲新秀左投黃侰程昨天完成中職初登板，面對富邦悍將隊在第7局上場中繼，用13球投出3上3下、送出2次三振，表現獲得總教練葉君璋的好評，學長還替他把三個出局數的紀念球都留了下來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。