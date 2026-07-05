中職／李東洺首次挨3轟吞敗 球團史最長先發10連勝告一段落

富邦悍將隊本土王牌李東洺今天登板挑戰11連勝壯舉，但面對味全龍隊僅投4.1局失4分退場，單場挨3轟寫生涯新高。悍將全場敲5安，最終以3：5落敗，李東洺寫下的球團史最長連勝止於10場、睽違近3個月再吞本季第2敗。

李東洺今年上半季出賽12場，自第3場出賽起，寫下10連勝的成就，成為史上第5位上半季就拿下10勝的本土投手，同時也蟬聯5、6月聯盟投手月MVP，但下半季首場先發出師不利。

李東洺今天客場出戰味全龍隊，投出的第1球就被郭天信轟出右外野大牆，形成首局首打席全壘打，先失1分。悍將打線則在4局上靠龍隊外野手張祐嘉的失誤一舉攻回2分，反以2：1領先。

然而李東洺在4局下又被首名打者朱育賢轟出追平陽春彈，接著投出四壞球保送，2出局後被陳子豪再轟一發右外野2分全壘打，也是陳子豪本季首轟。李東洺單場挨3轟寫生涯新高，也已超越他過去12場出賽的被全壘打數，龍隊4：2要回領先。

李東洺投到5局下又因2支安打和保送製造滿壘危機，因此被換下場休息。

悍將牛棚在6局下持續失分，第3任投手王浩原登板，龍隊劉俊緯、陳子豪、張祐嘉接連敲出安打，郭天信在滿壘時擊出高飛犧牲打追加第5分，將比數改寫為5：2。悍將打線雖在9局上追回1分，仍沒能改變戰局。

此戰李東洺只投4.1局用83球，是他本季繼4月11日對上台鋼雄鷹後，第二度投不滿5局退場，共被掃出7支安打含3轟，有2次四壞球保送，失4分都是自責分。「愛東洺打線」今天也沒有發揮，讓李東洺中斷10連勝，吞下近3個月來的首敗、本季第2敗。

龍隊魔神龍則是先發8局用101球，只被敲出3支安打，送出4次三振，失2分（1分自責分），拿下本季第4勝。龍隊打線全場敲出10支安打，陳子豪敲本季首轟貢獻2打點，本季首度拿下單場MVP。

味全龍郭天信敲出生涯第5支首局首打席全壘打。圖／味全龍提供

陳子豪本季首轟出爐。圖／味全龍提供