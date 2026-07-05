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中職／還不知悍將派誰打亞運 光總看各隊支援人選「中華隊滿強的」

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
傳出富邦悍將戴培峰(左)、樂天桃猿陳晨威(中)、味全龍劉基鴻將被徵召打亞運。
傳出富邦悍將戴培峰(左)、樂天桃猿陳晨威(中)、味全龍劉基鴻將被徵召打亞運。

2026世足賽

迎接9月舉行的名古屋亞運棒球賽事，中職各隊支援選手名單率續曝光，外傳富邦悍將隊主戰捕手戴培峰獲徵召參賽，對此悍將隊總教練後藤光尊指出，目前還不知道自家選手是派誰參賽。而他聽及各隊支援的名單後則笑說，「那⋯⋯中華隊也滿強的。」

對於自家選手要在球季中支援亞運參賽，後藤光尊表示，對於球隊的調整，基本上沒有太大的問題，只是教練團少一位選手可以使用，對球隊沒有太大的影響。

至於屆時球隊少一名戰力，悍將隊是否會提前做出因應措施？像是龍隊已開始找尋屆時可以替代劉基鴻守三壘的人選。對此後藤光尊說：「目前還不知道是要派誰去，所以也不知道怎麼做調整，確定了之後再決定。」

光總指出，先前球隊已有向棒協提交名單，派去參賽的球員，「應該會是從裡面挑選吧？」

目前中職6隊已證實獲亞運中華隊徵召的選手，包括味全龍隊三壘手劉基鴻、樂天桃猿隊外野手陳晨威、統一獅隊外野手朱迦恩及捕手張翔，都是目前各隊的一軍主力選手。

後藤光尊坦言，得知陳晨威獲徵召參賽，確實感到驚訝，「到了9月，各隊的競爭已經到了後期，隊上很好的戰力被拔掉，有嚇到。」然而他也提到，自己並不清楚台灣兵役列管的相關規定，「基本上，各隊被派去的是球隊主力，多少會有影響，大家都會想要贏下季賽，但每個人都有自己立場，就尊重。」

亞運 中華隊 中職

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